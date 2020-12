Pallamano, Europei femminili 2020: si chiude la prima fase, ecco le qualificate al Main Round

Ultima giornata della fase a gironi degli Europei di pallamano femminile 2020 che ha emesso tutti i verdetti riguardo le qualificate al Main Round, iniziando dal Gruppo A, dove la Francia ha superato la Danimarca padrona di casa per il punteggio di 23-20, chiudendo il raggruppamento a punteggio pieno. A qualificarsi ecco anche il Montenegro, che nello scontro diretto si è imposto per 26-25 sulla Slovenia allo scadere.

Passando al Girone C, è terminato l’incubo dell’Olanda, che ha sconfitto 28-24 l’Ungheria, qualificandosi alla seconda fase insieme alle stesse magiare e alla Croazia, che ha chiuso a sei punti, superando anche la Serbia per 25-24 nonostante due espulsioni. Serbe dunque fuori dal main round, per differenza reti.

I risultati di giornata:

GIRONE A

Montenegro-Slovenia 26-25

Danimarca-Francia 20-23

GIRONE C

Serbia-Croazia 24-25

Olanda-Ungheria 28-24

Le classifiche finali:

GIRONE A

Francia 6

Danimarca 4

Montenegro 2

Slovenia 0

GIRONE C

Croazia 6

Ungheria 2

Olanda 2

Serbia 2

Le ammesse al main round:

GRUPPO I

Russia 4

Francia 4

Danimarca 2

Svezia 1

Spagna 1

Montenegro 0

GRUPPO II

Norvegia 4

Croazia 2

Olanda 2

Germania 2

Ungheria 0

Romania 0

