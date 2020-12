LIVE Ciclocross, Trofeo Città di San Fior in DIRETTA: nuovo test per Fabio Aru!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del 7° Trofeo Comune di San Fior di ciclocross, prova del Master Cross Selle Smp organizzata dalla Società Sportiva Sanfiorese. La gara è particolarmente importante ovviamente per la presenza di Fabio Aru. Il sardo, ancora in maglia UAE Emirates, ma in procinto di passare alla Qhubeka Assos in vista della prossima stagione, si sta testando nel vecchio amore sullo sterrato dopo un’annata da dimenticare su strada.

È il secondo appuntamento nel ciclocross per Aru, il nativo di Villacidro infatti due giorni fa in quel di Ancona, nella tappa dell’Adriatico Tour, ha disputato la sua prima gara a distanza di oltre tre mesi dall’ultima apparizione in strada, il ritiro al Tour de France. Discreta la performance in terra marchigiana, una quarta piazza che ha fatto ben sperare sulla condizione in crescita del vincitore della Vuelta 2015.

Il sardo, anche se uomo di rilievo, non sarà il grande favorito per la vittoria. A sfidarsi tanti atleti che cercheranno il colpo di pedale giusto verso il Campionato Italiano. Sulla carta il candidato al successo è Gioele Bertolini, vincitore del titolo tricolore nel 2015-2016, 2016-2017, 2018-2019. Occhio a Jakob Dorigoni, Cristian Cominelli, Davide Toneatti e Luca Pescarmona.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del 7° Trofeo Comune di San Fior di ciclocross: cronaca in tempo reale per seguire il grande rientro di Fabio Aru. Si inizia alle ore 14.30. Buon divertimento a tutti.

Foto: Luca Alò