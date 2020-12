Ciclocross, Fabio Aru 15° a San Fior. Il Cavaliere fatica nel fango. Jakob Dorigoni vince la gara

Fabio Aru ha partecipato al Trofeo Città di San Fior, gara nazionale di ciclocross andata in scena nell’omonimo paese in provincia di Treviso. C’era grande attesa per il Cavaliere dei Quattro Mori, pronto a rimettersi in gioco dopo che un paio di giorni fa aveva concluso al quarto posto il Cross Ancona Le Velò (gara regionale FCI Marche). Il sardo, alla sua ultima apparizione in gara con la casacca della UAE Emirates, ha fatto fatica su un percorso particolarmente impegnativo: una fitta pioggia ha accompagnato l’intera durata della gara, il fango è stato il protagonista principale dell’evento. Il 30enne non si è trovato a suo agio in una disciplina così tecnica e ha così concluso in 15ma posizione a oltre cinque minuti di ritardo dal vincitore.

Domenica aveva fatto la sua bella figura nel capoluogo marchigiano, oggi è stato più complesso, anche perché manca il colpo di pedale giusto in questa specialità. Prosegue comunque l’operazione rinascita di Fabio Aru, il quale si sta divertendo moltissimo nel ciclocross e sta cercando il rilancio in vista della stagione su strada che incomincerà tra poche settimane. Il ragazzo di Villacidro, già due volte sul podio al Giro d’Italia e quinto al Tour de France 2017, deve lasciarsi alle spalle tre anni durissimi e avari di risultati di rilievo. La speranza è quella di ritrovare la forma dei giorni migliori. Il prossimo appuntamento dovrebbe essere il 3 gennaio a Cremona, quando il vincitore della Vuelta di Spagna 2015 dovrebbe esordire con la casacca della Qhubeka Assos, formazione per cui militerà nel 2021 (è la ex NTT, compagine World Tour).

Jakob Dorigoni ha vinto la gara. Il 22enne nativo di Bolzano, Campione Italiano in carica, ha operato il forcing decisivo nel corso dell’ultimo giro e si è imposto con pieno merito. L’alfiere della Selle Italia Guerciotti ha trionfato indossando la maglia tricolore. Sul podio salgono anche il friulano Nadir Colledani e il valtellinese Gioele Bertolini (aveva vinto due giorni fa ad Ancona).

LA CRONACA DELLA CORSA:

Marco Pavan si distingue nel primo giro e transita sulla linea del traguardo con una manciata di secondi di vantaggio nei confronti di Jakob Dorigoni, Gioele Bertolini, Filippo Fontana e Federico Ceolin, mentre Fabio Aru è 15mo a oltre un minuto di ritardo. Jakob Dorigoni e Filippo Fontana fanno il forcing nella seconda tornata e cercano di andare via insieme, con 10” di margine su Gioele Bertolini, Nadir Colledani, Marco Pavan e Daniele Braidot, mentre Fabio Aru viaggia in 16ma posizione a quasi due minuti di ritardo.

Jakob Dorigoni rompe gli indugi nel corso del terzo giro e stacca Fontana di 7”, mentre Colledani, Bertolini, Pavan e Braidot sono a circa 20”. Fabio Aru fatica nel fango e resta nelle retrovie a quasi tre minuti. Dopo quattro giri si forma un gruppo al comando composto da Dorigoni, Fontana, Braidot, Colledani, i quali hanno 12” su Bertolini. Si decide tutto nell’ultima tornata, dove Dorigoni fa il forcing e riesce a vincere con distacco davanti a Colledani e Bertolini. Fabio Aru chiude al 15mo posto a oltre cinque minuti di ritardo.

Foto: Luca Alò