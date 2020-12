LIVE Brescia-Fortitudo Bologna 12-17, Serie A basket in DIRETTA: meglio gli emiliani in avvio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Timeout Sacchetti.

20-19 Chery approfitta della difesa poco decisa di Tote e riporta avanti Brescia.

18-19 Stavolta in contropiede c’è Brescia: chiude Cline.

16-19 Riparte veloce la Fortitudo: realizza Banks.

16-17 Burns accorcia le distanze.

14-17 Si presenta al match Kenny Chery.

12-17 Tripla di Withers dall’angolo. Timeout Brescia.

12-14 Happ è isolato sotto canestro ma riesce comunque a trovare la retina.

12-12 Banks completa il gioco da tre punti.

12-11 La risposta immediata è firmata Banks: canestro e fallo subito.

12-9 Accelera ancora Cline, già otto punti per lui.

10-9 Rimessa da fondo, Cline si libera e firma il controsorpasso bresciano.

8-9 Cline beffa l’anticipo di Happ e appoggia a tabellone.

6-9 Banks completa il gioco da quattro punti.

6-8 Super giocata di Adrian Banks! Tripla e fallo subito per l’ex Brindisi.

6-5 2/2 di Crawford in lunetta.

4-5 Scarico di Fantinelli per Aradori: tripla e sorpasso Fortitudo.

4-2 Assist di Banks, schiaccia Happ.

4-0 A segno Cline.

2-0 Burns sotto canestro firma i primi due punti del match.

INIZIO MATCH

19.58 QUINTETTO FORTITUDO – Fantinelli, Banks, Aradori, Happ, Tote.

19.57 QUINTETTO BRESCIA – Vitali, Cline, Crawford, Moss, Burns.

19.55 Squadre in campo per l’ultima fase del riscaldamento.

19.50 La stessa parola può essere applicata anche alla Effe che, partita con l’obiettivo minimo di raggiungere i playoff, si ritrova ora all’ultimo posto in graduatoria dopo aver vinto una sola partita (contro Trento alla terza giornata) e aver incassato sette ko.

19.45 I lombardi, dopo aver vinto due dei primi quattro match stagionali, provengono da una pesante striscia di cinque sconfitte consecutive e sono alla disperata ricerca di riscatto.

19.40 Al “PalaLeonessa” va in scena la sfida tra le due delusioni più grandi di quest’inizio di campionato: Germani Brescia e Fortitudo Bologna occupano attualmente gli ultimi due posti della classifica, ma hanno organici sicuramente superiori a quanto dimostrato finora sul campo.

19.35 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Brescia-Fortitudo Bologna, anticipo della decima giornata della Serie A 2020-2021 di basket.

Il programma del match

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Brescia-Fortitudo Bologna, anticipo della decima giornata della Serie A 2020-2021 di basket.

Al “PalaLeonessa” va in scena la sfida tra le due delusioni più grandi di quest’inizio di campionato: Germani Brescia e Fortitudo Bologna occupano attualmente gli ultimi due posti della classifica, ma hanno organici sicuramente superiori a quanto dimostrato finora sul campo. I lombardi, dopo aver vinto due dei primi quattro match stagionali, provengono da una pesante striscia di cinque sconfitte consecutive e sono alla disperata ricerca di riscatto. La stessa parola può essere applicata anche alla Effe che, partita con l’obiettivo minimo di raggiungere i playoff, si ritrova ora all’ultimo posto in graduatoria dopo aver vinto una sola partita (contro Trento alla terza giornata) e aver incassato sette ko. Le due formazioni stanno facendo fatica anche nelle rispettive spedizioni europee: la Leonessa è il fanalino di coda del proprio girone di EuroCup (record di 2-6), mentre la Fortitudo ha perso malissimo la prima e unica gara giocata in Champions League.

La palla a due del match tra Brescia e Fortitudo Bologna è programmata per le ore 20.00. OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale con aggiornamenti in tempo reale. Buon divertimento!

antonio.lucia@oasport.it

Credit: Ciamillo