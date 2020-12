Hockey ghiaccio, ICE League 2020-2021: Bolzano non tiene il vantaggio e cade nel finale a Vienna

L’HCB Alto Adige Alperia si ferma sul più bello e cade per 3-2 in casa dei Vienna Capitals nel suo tredicesimo appuntamento della ICE Hockey League 2020-2021. Gli altoatesini, reduci da sette vittorie consecutive (tra le altre cose, le ultime quattro ottenute con tre reti di scarto) vengono beffati nel finale dalla squadra di coach Cameron Dave, che sembrava spacciata fino alle battute conclusive. Con questo successo Vienna porta a +3 il suo margine su Bolzano in vetta alla classifica ma, va ricordato, i Foxes hanno disputato tre incontri in meno dei rivali.

Il match dell’EBA di Vienna si apre con un primo tempo di grande equilibrio. Bisogna attendere il secondo parziale, infatti, per vedere il risultato sbloccarsi. Arriva il vantaggio dei padroni di casa in regime di powerplay. Assist di Richter e stoccata finale di Nissner al minuto 21.39. Bolzano non si scompone e impatta dopo pochi istanti. Al minuto 25:09, infatti, Gazley serve Findlay che supera il portiere viennese per l’1-1. I bianco-rossi proseguono e passano anche in vantaggio. Minuto 29:03, Robertson imbecca ancora Findlay che segna il 2-1. Gli altoatesini sembrano gestire nel migliore dei modi la sfida, ma Vienna non molla e torna in parità al minuto 54:50 con Vause che va a segno su assist di Antal. Il pareggio mette in ginocchio la squadra allenata da coach Greg Ireland, che perde i riferimenti e incassa anche la rete del 3-2 al minuto 58:18. Assist di Loney e realizzazione di Campbell che regala i 3 punti agli austriaci.

I Foxes saranno sul ghiaccio anche domani, dato che saranno impegnati alle ore 17.30 in casa dei Graz99ers.

CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE 2020-2021

1 spusu Vienna Capitals 16 +20 34 2 HCB Südtirol Alperia 13 +23 31 3 Moser Medical Graz99ers 17 +0 30 4 EC-KAC 17 +11 29 5 Hydro Fehervar AV 19 19 -6 28 6 EC Red Bull Salzburg 13 +15 25 7 Dornbirn Bulldogs 17 -5 22 8 HC TIWAG Innsbruck – Die Haie 17 -4 21 9 EC GRAND Immo VSV 16 -14 19 10 iClinic Bratislava Capitals 16 -15 17 11 Steinbach Black Wings 1992 17 -25 11

Foto: Carola Semino