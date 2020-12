LIVE Biathlon, 7.5 km Hochfilzen in DIRETTA: Dorothea Wierer vuole tornare a ruggire!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.05 Tra le favorite ci saranno con il 21 la norvegese Ingrid Tandrevold, con il 39 la boema Marketa Davidova, col 10 la teutonica Vanessa Hinz, con il 31 la svedese Hanna Oeberg, la teutonica Denise Herrmann col 37, e le norvegesi Tiril Eckhoff, col 25, e Marte Olsbu Roeiseland, che partirà col pettorale giallo e rosso per essere in testa alla generale ed alla classifica di specialità, con il 28.

14.00 In casa Italia sono tre le azzurre in gara: Lisa Vittozzi col 30, Dorothea Wierer col 34 ed Irene Lardschneider col 17. Nella medesima località in questo format la settimana scorsa sono arrivati il settimo posto di Lisa Vittozzi e l’ottavo di Dorothea Wierer, le uniche azzurre a punti (71° posto per Irene Lardschneider).

13.55 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della 7.5 km sprint femminile della Coppa del Mondo di biathlon in programma ad Hochfilzen, in Austria: oggi, venerdì 18 dicembre, alle ore 14.15, scatterà anche per le donne la prima gara della quarta tappa della stagione 2020-2021.

Il programma odierno e la startlist – La presentazione della sprint odierna – La classifica generale

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della 7.5 km sprint femminile della Coppa del Mondo di biathlon in programma ad Hochfilzen, in Austria: oggi, venerdì 18 dicembre, alle ore 14.15, scatterà anche per le donne la prima gara della quarta tappa della stagione 2020-2021.

In casa Italia sono tre le azzurre in gara: Lisa Vittozzi col 30, Dorothea Wierer col 34 ed Irene Lardschneider col 17. Nella medesima località in questo format la settimana scorsa sono arrivati il settimo posto di Lisa Vittozzi e l’ottavo di Dorothea Wierer, le uniche azzurre a punti (71° posto per Irene Lardschneider).

Tra le favorite ci saranno con il 21 la norvegese Ingrid Tandrevold, con il 39 la boema Marketa Davidova, col 10 la teutonica Vanessa Hinz, con il 31 la svedese Hanna Oeberg, la teutonica Denise Herrmann col 37, e le norvegesi Tiril Eckhoff, col 25, e Marte Olsbu Roeiseland, che partirà col pettorale giallo e rosso per essere in testa alla generale ed alla classifica di specialità, con il 28.

In classifica generale il pettorale giallo è della norvegese Marte Olsbu Roeiseland, la quale è in testa con 271 punti, davanti alla bielorussa Dzinara Alimbekava, seconda a quota 265, mentre Dorothea Wierer è quinta con 185. L’altra italiana ad essere andata a punti è Lisa Vittozzi, 22ma a quota 98.

OA Sport vi propone la diretta live testuale della 7.5 km sprint femminile della Coppa del Mondo di biathlon in programma ad Hochfilzen, in Austria: oggi, venerdì 18 dicembre, alle ore 14.15, si disputerà la quarta sprint della nuova stagione e per questo motivo la nostra diretta scatterà attorno alle ore 13.45. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

Foto: LaPresse