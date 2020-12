Calcio, Champions League 2020-2021: Barcellona-Juventus 0-3. Cristiano Ronaldo trascina i bianconeri al primato nel Girone G

Il calcio in Europa vede proseguire la Champions League 2020-2021: il massimo torneo continentale oggi, martedì 8 dicembre, ha visto scattare il programma della sesta giornata. Uno dei sei match previsto alle ore 21.00 era quello tra i catalani del Barcellona e la Juventus: vittoria ospite per 0-3. In questo modo la squadra di Andrea Pirlo chiude il Girone G al primo posto, ribaltando lo 0-2 interno subito all’andata e relegando così il Barcellona al secondo posto.

Nel primo tempo la Juventus parte bene e passa a condurre al 13′, quando Cristiano Ronaldo trasforma il rigore concesso per fallo di Araujo. L’inerzia del match si sposta subito a favore dei bianconeri, che raddoppiano al 20′ grazie a McKennie, il quale sfrutta in acrobazia il cross di Cuadrado e firma il 2-0, punteggio con cui si va al riposo.

Nella ripresa la Juventus spinge alla ricerca del gol che vale il primato nel girone ed al 50′ l’arbitro, richiamato dal VAR, assegna la seconda massima punizione del match in favore dei bianconeri: sul dischetto ancora Cristiano Ronaldo, che non sbaglia e fa 3-0. Al Barcellona servirebbero ora due reti per riconquistare il primato, ma al 75′ è alla Juventus che il VAR nega il poker per fuorigioco. Finisce 0-3, la Juventus vince il Girone G ed agli ottavi affronterà una squadra classificata al secondo posto nella prima fase.

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: LaPresse