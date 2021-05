Finale Champions League, Manchester City-Chelsea: orario, tv, streaming, dove vederla in chiaro

Manchester City-Chelsea: il giorno della finale della Champions League 2020-2021 è sempre più vicino. Sarà sabato 29 maggio, per la precisione, con calcio d’inizio alle 21 in quel dello stadio do Dragao di Oporto, che all’ultimo secondo ha sostituito – a causa della situazione sanitaria – l’Ataturk di Istanbul.

Da una parte avremo i Citizens di Guardiola, giunti alla prima finale della loro storia ultra-centenaria, mentre dall’altra ecco materializzarsi i Blues di Tuchel, alla terza apparizione all’atto conclusivo (con una vittoria nel 2011-2012 ed un ko ai rigori nel 2007-2008). La Coppa “dalle grandi orecchie”, quindi, torna in Inghilterra, dopo che un anno fa era stata sollevata al cielo dal Bayern Monaco, in quel di Lisbona.

IN TV – La Finale di Champions League 2021 sarà trasmessa da Sky Sport per mezzo del canale Sky Sport 1 (201) ed in chiaro su Canale 5. In streaming si potrà seguire su Mediaset Play, SkyGO e NowTV, mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta dell’ultimo atto della Coppa europea più importante.

Sabato 29 maggio

Ore 21.00 Manchester City – Chelsea

Foto: Lapresse