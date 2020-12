La Juventus travolge il Parma: 4-0, i bianconeri tornano alla vittoria. Doppietta di Cristiano Ronaldo

La Juventus è tornata alla vittoria in Serie A dopo il pareggio di mercoledì sera contro l’Atalanta. I bianconeri hanno sconfitto il Parma per 4-0 e, grazie al netto successo maturato allo Stadio Tardini, hanno agganciato l’Inter al secondo posto a quota 27 punti, portandosi a una lunghezza di distacco dal Milan capolista (ma le milanesi giocheranno domani, rispettivamente contro Spezia e Sassuolo). I Campioni d’Italia si rimettono in marcia e infilano il settimo sigillo stagionale in campionato, a fronte di sei pareggi, mentre i ducali restano in quindicesima posizione con un margine di cinque punti sulla zona retrocessione. A decidere la contesta sono stati il gol dell’ex Kulusevski e la doppietta di Cristiano Ronaldo.

Andrea Pirlo si affida al 4-4-2: Cristiano Ronaldo e Morata a comporre la coppia d’attacco; chiavi del centrocampo affidate a McKennie e Bentancur, Kulusevski e Ramsey sugli esterni; Danilo e Alex Sandro sulle fasce, de Ligt e Bonucci i centrali di difesa davanti a Gigi Buffon. Liverani ha risposto con un 4-3-1-2: Gervinho e Cornelius a formare il tandem offensivo supportato da Kucka; linea di centrocampo con Sohm, Hernani, Kurtic; Gagiolo e Iacoponi sulle fasce, Alves e Osorio a proteggere l’estremo difensore Sepe.

La Juventus è passata in vantaggio al 23′ con il classico gol dell’ex: perfetto assist rasoterra di Morata dalla sinistra, Kulusevski si fa trovare in area e calcia a botta sicura. Appena tre minuti dopo è arrivato il raddoppio: sempre Alvaro Morat, cross dalla sinistra e incornata di un sontuoso Cristiano Ronaldo. I bianconeri hanno indirizzato la partita e la chiudono definitivamente al 48′: azione prolungata di Ramsey, passaggio a CR7 che defilato sulla sinistra dell’area di rigore si inventa un bel tiro a incrociare per il 3-0. Al 55′ è stato annullato il poker di de Ligt, il pallone era uscito sul corner battuto da Bentancur. La Juventus non deve fare altro che amministrare e chiudere i conti con assoluta facilità, regalandosi anche un bel poker con Alvaro Morata all’85mo minuto.

Foto: Lapresse