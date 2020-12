Italia-Galles rugby, orario Autumn Nations Cup: programma, tv, streaming Finale 5°-6° posto

Ultimo appuntamento per l’Autumn Nations Cup per la Nazionale italiana di rugby. Sabato, 5 dicembre, al Parc y Scarlets di Lanelli andrà in scena il match tra gli azzurri ed il Galles valido per la finale 5°-6° posto. Ultima opportunità per la banda di Franco Smith per portarsi a casa un successo di prestigio. Andiamo a scoprire il programma dell’incontro e come seguirlo in TV.

Il match tra Galles e Italia inizierà alle ore 17.45. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Mediaset 20 e in diretta streaming su Mediaset Play e SportMediaset.it. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live testuale dell’incontro garantendovi aggiornamenti puntuali minuto per minuto.

GALLES-ITALIA: ORARIO, TV E STREAMING

Sabato 5 dicembre

Ore 17.45: Galles – Italia

Diretta tv – Mediaset 20

Diretta streaming – Mediaset Play e SportMediaset.it

Diretta Live testuale – OA Sport

