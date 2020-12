Joshua-Pulev, Mondiale pesi massimi: programma, orario, tv, streaming

Sabato 12 dicembre andrà in scena uno degli incontri più attesi dell’anno per quanto riguarda l’universo della boxe. Alla O2 Arena di Londra si preannuncia grande spettacolo, Anthony Joshua e Kubrat Pulev si affronteranno per il Mondiale WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi. Il britannico tornerà a combattere in casa (anche se non ci sarà il pieno di pubblico a causa dell’emergenza sanitaria) e difenderà le sue quattro cinture iridate, conquistate il 7 dicembre 2019 grazie alla bella vittoria sul messicano Andy Ruiz. Il 31enne si è ormai lasciato alle spalle l’evento Clash on the Dunes e si rimetterà in gioco nel suo primo incontro dell’anno.

Il ribattezzato AJ partirà con tutti i favori del pronostico e cercherà di mettere al tappeto il rinominato Cobra, avversario molto arcigno e insidioso, selezionato dalla IBF come sfidante. Il 31enne dovrà fare i conti con un rivale di 39 anni che ha combattuto per l’ultima volta il 9 novembre 2019, regolando lo statunitense Rydell Booker. Il vincitore di questa contesa andrà poi a sfidare il britannico Tyson Fury, Campione del Mondo per la sigla WBC, per l’attesissima unificazione dei titoli iridati della massima categoria di peso?

Di seguito il calendario completo, la data, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Anthony Joshua vs Kubrat Pulev, match valido per il Mondiale WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ANTHONY JOSHUA vs KUBRAT PULEV: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

SABATO 12 DICEMBRE:

Attorno alle ore 23.00-00.00 italiane Anthony Joshua vs Kubrat Pulev: Mondiale WBA, WBO, IBF, IBO pesi massimi

ANTHONY JOSHUA vs KUBRAT PULEV: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta streaming su DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Shutterstock