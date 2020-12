Alfano-Laamouz oggi, boxe: orario, tv, streaming, programma titolo UE Superpiuma

Mario Alfano e Haithem Laamouz si sfideranno questa sera al PalaSantoro di Roma per conquistare il titolo UE dei pesi superpiuma, che entrambi cercano per la prima volta nella loro carriera professionistica.

Quasi 30 anni l’uno, 31 l’altro, i due arrivano al combattimento dopo aver effettuato la cerimonia del peso in cui l’italiano ha fatto registrare 58.9 kg sulla bilancia, il maltese 58.7. Un incontro, questo, destinato a essere il più importante del loro cammino, caratterizzato per Alfano da una quasi perenne permanenza in Italia per tutti i suoi combattimenti e per Laamouz da un frequente passare da Malta all’Australia e ritorno. Previsto anche un sottoclou fatto di due ulteriori sfide, una legata al Trofeo delle Cinture FPI (Marco Giannetti-Angel Castillo, medi) e un’altra ai massimi (Andrea Pesce-Sergio Romano).

Il combattimento tra Mario Alfano e Haithem Laamouz si terrà venerdì novembre, con la riunione che inizierà alle ore 22:00. Sarà possibile seguire tale riunione in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming su RaiPlay.

ALFANO-LAAMOUZ, TITOLO UE SUPERPIUMA: PROGRAMMA

VENERDI’ 4 DICEMBRE

Ore 23:00 circa Alfano-Laamouz

MAGNESI-KINIGAMAZI, TITOLO UE SUPERPIUMA: TV E STREAMING

DIRETTA TV – RaiSport

DIRETTA STREAMING – RaiPlay

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: FPI