Il Milan batte lo Sparta Praga e vince il girone di Europa League! Ai sedicesimi da testa di serie, decide Hauge

Il Milan ha sconfitto lo Sparta Praga per 1-0 nell’ultima partita della fase a gironi dell’Europa League 2020-2021 di calcio. I rossoneri si sono imposti sul campo della formazione ceca e hanno così concluso il gruppo H in prima posizione. Il successo nel girone arriva con 13 punti all’attivo e un po’ a sorpresa, perché il primato sembrava essere ormai in tasca del Lilla (contro cui gli uomini di Stefano Pioli hanno perso per 3-0 a San Siro e pareggiato per 1-1 in Francia).

I transalpini, però, sono incappati in un’inattesa sconfitta in trasferta contro il Celtic Glasgow (3-2) e si sono così dovuti accontentare della seconda posizione. Si tratta di un vantaggio importantissimo per la capolista della Serie A, che sarà testa di serie nel sorteggio dei sedicesimi di finale in programma lunedì 14 dicembre (ore 13.00). Il Milan arriva in pompa magna alla fase a eliminazione diretta della seconda competizione europea per importanza e può concretamente puntare in alto, soprattutto se il tabellone dovesse essere favorevole.

A risolvere la partita odierna è stato Jens Hauge, con un bel sigillo al 23′ al termine di un’azione personale: ha preso palla sulla destra, ha scartato un uomo, è entrato in area e ha piazzato un sontuoso diagonale. Per il resto i rossoneri hanno controllato l’incontro con assoluta personalità, sfiorando il raddoppio con Samu Castillejo al 41′ (bella parata di Heca) e amministrando un secondo tempo privo di particolari sussulti. Al 77′ è arrivata anche l’espulsione di Dominik Plechaty, il Milan ha dovuto semplicemente controllare la situazione a ritmi bassi e ha festeggiato un inatteso primo posto nel girone dell’Europa League.

Foto: Lapresse