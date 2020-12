E’ il momento di tornare in campo. Dopo uno stop di quasi un mese, legato al fatto di rendere più sicuro e continuo il campionato nei mesi a venire, la Serie A1 di hockey pista torna in campo – sabato 5 dicembre – per disputare la nona giornata della stagione regolare 2020/2021.

Un nuovo protocollo e un nuovo inizio, ma con la voglia sempre di emozionare gli appassionati a suon di gol. Andiamo quindi a vedere quali saranno il programma e gli orari della nona giornata.

Loading...

Loading...

Leggi anche, Hockey pista, Serie A1: l’aggiornamento sul calendario dei recuperi

Hockey pista, Serie A1: si riparte! Programma e orari della nona giornata



Le sette partite in agenda si giocheranno quindi tutte sabato, con partenza alle 20.45. Spicca ovviamente il super confronto Forte dei Marmi-Lodi, ma anche quelli costituiti da Trissino-Sarzana, Scandiano-Valdagno e Follonica-Bassano, senza dimenticare Monza-Breganze, Montebello-Sandrigo e Grosseto-Correggio: vedremo come si configurerà la classifica dopo questo round di incontri.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

michele.cassano@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FISR / Vincenzo Biagini