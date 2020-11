Hockey pista, Serie A1: l’aggiornamento sul calendario dei recuperi

Il momento di tornare in campo è sempre più vicino per la Serie A1 di hockey pista, in questo travagliato e spezzettato 2020-2021: sabato 5 dicembre infatti riprenderà il campionato ripartendo dalla 9a giornata della stagione regolare.

Oltre al calendario “ordinario” però, la FISR quest’anno – un po’ come tutte le federazioni sportive nazionali – sta lavorando anche al calendario dei recuperi, visti i numerosi rinvii che ci sono stati.

Andiamo a vedere quindi, quale sarà il planning della Serie A1 di hockey pista sino a fine gennaio 2021.

CAMPIONATO SERIE A1 – PLANNING FINO A FINE GENNAIO 2021

9a GIORNATA – SABATO 5 DICEMBRE 2020

10a GIORNATA – MARTEDI’ 8 E MERCOLEDI’ 9 DICEMBRE 2020

11a GIORNATA – SABATO 12 DICEMBRE 2020

RECUPERI 6a GIORNATA – MERCOLEDI’ 16 DICEMBRE 2020

12a GIORNATA – SABATO 19 DICEMBRE 2020

RECUPERI 4a GIORNATA – MARTEDI’ 22 DICEMBRE 2020

RECUPERI 5a GIORNATA – MARTEDI’ 29 DICEMBRE 2020

13a GIORNATA – MARTEDI’ 5 GENNAIO 2021

14a GIORNATA (1a di ritorno) – SABATO 9 GENNAIO 2021

RECUPERI 7a GIORNATA – MERCOLEDI’ 13 GENNAIO 2021

15a GIORNATA (2a di ritorno) – SABATO 16 GENNAIO 2021

16a GIORNATA (3a di ritorno) – SABATO 23 GENNAIO 2021

RECUPERI 8a GIORNATA – MERCOLEDI’ 27 GENNAIO 2021

17a GIORNATA (4a di ritorno) – SABATO 30 GENNAIO 2021

CAMPIONATO SERIE A1 – RECUPERI 5a GIORNATA

MARTEDI’ 29 DICEMBRE 2020 – ORE 20:45 – TEAMSERVICECAR MONZA x WHY SPORT VALDAGNO

MARTEDI’ 29 DICEMBRE 2020 – ORE 20:45 – TIERRE CHIMICA MONTEBELLO x ROLLER HOCKEY SCANDIANO

MARTEDI’ 29 DICEMBRE 2020 – ORE 20:45 – EDILFOX GROSSETO x AMATORI WASKEN LODI

MARTEDI’ 29 DICEMBRE 2020 – ORE 20:45 – GSH TRISSINO x LANARO BREGANZE

MARTEDI’ 29 DICEMBRE 2020 – ORE 20:45 – GALILEO FOLLONICA x GDS IMPIANTI FORTE DEI MARMI

Foto: Marzia Cattini FISR