Hockey pista, Serie A1: il 2020 si chiude coi successi di Valdagno e Lodi! Veneti in vetta

Il 2020 della Serie A1 di hockey pista va ufficialmente in archivio. Dopo gli ultimi due recuperi in agenda, disputatisi questa sera – che fanno seguito a quelli del 29 dicembre -, il Campionato Italiano si prende qualche giorno di pausa per poi tornare protagonista dal 5 gennaio 2021. Andiamo a vedere come sono andate le cose e come si è ridisegnata la classifica.

Da registrare ci sono due successi esterni tiratissimi, quello del Valdagno e quello del Lodi: i veneti infatti si impongo per 2-3 in casa del Monza, grazie alla doppietta decisiva di Centeno, mentre i lombardi piazzano il blitz per 3-4 sulla pista del Grosseto, con la rete di capitan Illuzzi a risolvere una contesa pirotecnica.

Con queste affermazioni le due squadre vanno in vetta alla classifica della Serie A1 di hockey pista: Valdagno primo a 25 punti, Lodi secondo a quota 24.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A1 DI HOCKEY PISTA

Squadra Punti Partite giocate Differenza gol Ultime 3 gare 1 Why Sport Valdagno 25 10 24 V-V-V 2 Amatori Wasken Lodi 24 10 27 V-V-V 3 Credit Agricole Sarzana 22 10 13 P-S-V 4 GDS Impianti Forte dei Marmi 21 10 24 V-P-P 5 GSH Trissino 21 10 16 V-V-V 6 Ubroker Bassano 1954 17 10 14 P-S-V 7 Galileo Follonica 15 10 8 S-V-P 8 Tierre Chimica Montebello 15 10 0 S-P-V 9 BDL Correggio 10 10 -9 S-S-S 10 Edilfox Grosseto 9 9 -14 S-S-S 11 Telea Medical Sandrigo 9 10 -23 V-V-S 12 TeamServiceCar Monza 6 10 -17 V-S-S 13 Roller Scandiano 5 9 -19 P-S-S 14 Lanaro Breganze 0 10 -44 S-S-S



IL TABELLINO DEI MATCH DI STASERA DELLA SERIE A1 DI HOCKEY PISTA

Mercoledì 30 dicembre 2020 – ore 20:45 – PalaBiassono di Biassono (MB)

TEAMSERVICECAR MONZA – WHY SPORT VALDAGNO = 2-3 (1-2, 1-1)

TeamServiceCar: Zampoli, Lazzarotto, Borgo, Galimberti, Nadini – Zucchetti (C), Ardit, Lanaro, Tognacca, Agliati – All. Colamaria

Why Sport: Sgaria B, De Oro, Cocco (C), Centeno, Brendolin – Piroli, Mir M, Zordan, Burtini, Fongaro – All. Mir D

Marcatori: 1t: 3’54” Nadini (tir.dir), (M), 14’56” Centeno (V), 17’53” Cocco (V), – 2t: 12’34” Zucchetti (M), 17’54” Centeno (V)

Espulsioni: 1t: 3’52” De Oro (2′) (V) – 2t: 9’27” Brendolin (2′) (V)

Arbitri: Alessandro Eccelsi di Novara e Matteo Fermi di Piacenza

Mercoledì 30 dicembre 2020 – ore 20:45 – PalaMercurio di Grosseto

EDILFOX GROSSETO – AMATORI WASKEN LODI = 3-4 (2-3, 1-1)

Edilfox: Saitta, Saavedra (C), Rodriguez, Paghi S, D’Anna – Fantozzi, Buralli, Battaglia, Bardini, Bruni – All. Paghi F

Amatori: Grimalt, Illuzzi (C), Mendez, Compagno, Torner – Cinquini, Gori M, Gori A, Monticelli, Porchera – All. Bresciani

Marcatori: 1t: 0’14” Paghi S (G), 2’25” D’Anna (G), 5’58” Torner (L), 13’50” Mendez (L), 22’20” Torner (L) – 2t: 3’42” Saavedra (G), 17’30” Illuzzi (L)

Espulsioni: nessuna

Arbitri: Matteo Galoppi di Follonica (GR) e Roberto Toti di Salerno

Foto: FISR / Mimmo Casaburi