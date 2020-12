Hockey pista, Serie A1: Trissino e Montebello vincono nei recuperi. Follonica-Forte dei Marmi, pari e patta

La prima tranche dei recuperi natalizi della Serie A1 di hockey pista si è conclusa. Sono tre i risultati che sono andati in archivio che hanno regalato, oltre che emozioni e spettacolo, anche una nuova classifica al massimo Campionato Italiano. Andiamo a vedere come sono andate le cose.

Trissino e Montebello possono gioire per due successi arrivati in modo profondamente diverso, ma che in classifica fanno segnare un +3 per entrambe: gli uomini di Resende – trascinati dalla tripletta di Garcia – infatti si sono imposti largamente (9-3) sul Breganze, mentre quelli di Chiarello l’hanno spuntata per 5-4 sullo Scandiano, grazie alla doppietta decisiva di Paiva.

Nel confronto toscano invece tra Follonica e Forte dei Marmi, non vi sono nè vinti nè vincitori: la sfida al PalaArmeni si chiude sul 4-4, con i padroni di casa che dopo essere andati sotto al termine della prima frazione di gioco per poco non la ribaltano venendo però poi riacciuffati dalla vena realizzativa di un Ambrosio scatenato e capace di segnare tutte e quattro le reti degli ospiti.

Domani la seconda tranche dei recuperi, con due sfide in programma, sempre alle 20.45: Monza-Valdagno, Grosseto-Lodi.

HOCKEY PISTA, SERIE A1: LA CLASSIFICA



Squadra Punti Partite giocate Differenza gol Ultime 3 gare 1 Why Sport Valdagno 22 9 23 V-V-V 2 Credit Agricole Sarzana 22 10 13 P-S-V 3 Amatori Wasken Lodi 21 9 26 S-V-V 4 GDS Impianti Forte dei Marmi 21 10 24 V-P-P 5 GSH Trissino 21 10 16 V-V-V 6 Ubroker Bassano 1954 17 10 14 P-S-V 7 Galileo Follonica 15 10 8 S-V-P 8 Tierre Chimica Montebello 15 10 0 S-P-V 9 BDL Correggio 10 10 -9 S-S-S 10 Edilfox Grosseto 9 8 -13 S-V-S 11 Telea Medical Sandrigo 9 10 -23 V-V-S 12 TeamServiceCar Monza 6 9 -16 S-V-S 13 Roller Scandiano 5 9 -19 P-S-S 14 Lanaro Breganze 0 10 -44 S-S-S

HOCKEY PISTA, SERIE A1: I TABELLINI E I RECUPERI IN AGENDA

Martedì 29 dicembre 2020 – ore 20:45 – PalaDante di Trissino (VI)

GSH TRISSINO – LANARO BREGANZE = 9-3 (2-1, 6-2)

Trissino: Catala, Pinto (C), Gavioli D, Garcia E, Malagoli – Faccin, Caio, Scuccato, Gavioli G, Zen – All. Resende

Lanato: Bigarella, Ghirardello, Dal Santo, Dalla Valle, Gallifa – Sgaria G, Costenaro, Battaglin, Bergamaschi, Zanfi – All. Punset

Marcatori: 1t: 7’43” Garcia E (T), 13’08” Ghirardello (B), 20’05” Caio (T) – 2t: 1’03” Dal Santo (B), 2’03” Garcia E (T), 4’07” Malagoli (T), 4’22” Pinto (tir.dir) (T), 6’01” Garcia E (T), 13’23” Scuccato (T), 15’04” Faccin (T), 19’20” Scuccato (T), 20’30” Ghirardello (B)

Espulsioni: 1t: 14’16” Dal Santo (2′) (B)

Arbitri: Claudio Ferraro di Bassano (VI) ed Alessandro Canonico di Bassano (VI)

Martedì 29 dicembre 2020 – ore 20:45 – Palasport di Montebello (VI)

TIERRE CHIMICA MONTEBELLO – ROLLER HOCKEY SCANDIANO = 5-4 (2-3, 3-1)

Tierre Chimica: Bovo, Fariza (C), Miguelez, Nicoletti D, Tataranni – Paiva, Bertinato, Bolla, Peretto, Nicoletti E – All. Chiarello

Scandiano: Hernandez, Franchi (C), Ballestero, Saez, Casali – Raffaelli, Busani, Fontanesi, Vecchi – All. Barbieri

Marcatori: 1t: 2’53” Ballestero (S), 16’47” Nicoletti D (M), 20’29” Franchi (S), 23’50” Fariza (M), 24’03” Ballestero (rig) (S) – 2t: 13’47” Paiva (M), 18’08” Paiva (M), 21’56” Tataranni (rig) (M), 22’01” Ballestero (S)

Espulsioni: 2t: 22’27” Chiarello (allenatore, 2′) (M)

Arbitri: Filippo Fronte di Novara e Simone Brambilla di Agrate (MB)

Martedì 29 dicembre 2020 – ore 20:45 – PalaArmeni di Follonica (GR)

GALILEO FOLLONICA – GDS IMPIANTI FORTE DEI MARMI = 4-4 (1-2, 3-2)

Galileo: Barozzi, Pagnini F (C), Montigel, Banini D, Pagnini M – Cabella, Bonarelli, Piro, Esposto, Menichetti – All. Silva

GDS Impianti: Gnata, Motaran (C), Rubio, Casas, Ambrosio – Burgaya, Maremmani, Giovannetti, Antonioni, Bertozzi – All. Orlandi

Marcatori: 1t: 1’06” Montigel (Fol), 7’15” Ambrosio (For), 23’29” Ambrosio (For) – 2t: 3’31” Montigel (rig) (Fol), 4’05” Ambrosio (rig) (For), 15’36” Bonarelli (Fol), 17’55” Pagnini M (tir.dir) (Fol), 19’59” Ambrosio (tir.dir) (For)

Espulsioni: 2t: 17’55” Motaran (2′) (For), 19’59” Montigel (2′) (For)

Arbitri: Franco Ferrari di Viareggio (LU) e Massimiliano Carmazzi di Viareggio (LU)

HOCKEY PISTA, SERIE A1: I RECUPERI IN AGENDA

Mercoledì 30 dicembre 2020 – ore 20:45 – PalaBiassono di Biassono (MB)

TEAMSERVICECAR MONZA – WHY SPORT VALDAGNO

Arbitri: Alessandro Eccelsi di Novara e Matteo Fermi di Piacenza

DIRETTA FISRTV http://bit.ly/3rqvWzD – Commento di Paolo Virdi

Mercoledì 30 dicembre 2020 – ore 20:45 – PalaMercurio di Grosseto

EDILFOX GROSSETO – AMATORI WASKEN LODI

Arbitri: Matteo Galoppi di Follonica (GR) e Roberto Toti di Salerno

DIRETTA FISRTV http://bit.ly/37W6tGF – Commento di Fabio Lubrani



Foto: FISR / Alberto Vanelli