Calendario Baseball 2021: le date di tutti gli eventi. Spiccano gli Europei

Il 2021 è ormai alle porte, e il mondo del baseball si prepara a vivere un nuovo ed intenso anno, con gli appuntamenti più importanti che inizieranno già a marzo, dal 9 al 23, con il World Baseball Classic 2021, che questa volta si disputerà tra Taiwan, Giappone e Stati Uniti.

Spazio ai club a maggio, dal 25 al 30, con la CEB Cup a Sénart, in Francia, ma anche la Champions Cup a Ostrava, Repubblica Ceca, che vedrà impegnate Bologna e Parma, mentre da questo punto in poi l’Italia avrà un ruolo fondamentale nell’estate, ospitando gli Europei under 18 a Macerata dal 5 all’11 agosto, prima dell’appuntamento con gli Europei.

La rassegna continentale avrà luogo infatti in Piemonte, precisamente nelle città di Torino, Avigliana e Settimo Torinese dall’11 al 19 settembre, con gli Europei under 23 che non hanno ancora una sede definita, ma si svolgeranno dal 3 all’8 agosto.

