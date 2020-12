Hockey ghiaccio, Alps Hockey League 2020-2021: vittorie nei derby per Val Pusteria, Renon e Fassa

Ultima serata dell’anno per l’Alps Hockey League 2020-2021. Sono andati in scena sei match validi per la diciannovesima giornata del torneo: per quanto riguarda le italiane, da registrare le vittorie di Fassa, Renon e Val Pusteria. Andiamo a riepilogare quanto accaduto.

Vittoria convincente per il Val Pusteria, che batte per 4-1 un Vipiteno sempre più in crisi. La gara si decide già nel primo periodo, chiuso dai Lupi avanti di tre reti grazie a Berger, Perlini e Schweitzer. Nel secondo end Traversa sigla il 4-0 prima che Eisendle realizzi il gol della bandiera per i Broncos.

Stesso identico risultato anche per il Renon, che ha nettamente la meglio sul Gherdeina. Anche in questo caso match indirizzato già nel primo end a causa delle reti di Lutz, Quinz e Sharp; gli ospiti provano a riaprire la partita nel secondo periodo con il gol di Wilkins, ma nel finale Kostner fissa il risultato sul 4-1.

Partita dalle mille emozioni tra Fassa e Cortina: i padroni di casa si impongono per 6-5 al supplementare. Girandola di reti durante i tempi regolamentari: per i fassani doppietta di Castlunger e reti di Mizzi, Caletti e Hermansson, mentre per gli ampezzani sono da registrare la doppietta di Giftopoulos e le marcature di Zanatta, Cazzola e Pietroniro. La firma decisiva nel supplementare è ancora di Mizzi.

Infine, niente da fare per l’Asiago, che viene sconfitto per 4-1 sul campo della capolista HK Olimpija. I veneti passano in vantaggio nel primo periodo grazie a McParland, ma subiscono il ribaltone dei Draghi per le reti di Koren, Magovac, Pance e Music.

RISULTATI

HK Olimpija-Asiago 4-1

Fassa-Cortina 6-5 dopo supplementare

Feldkirch-Kitzbuhel 2-1

Lustenau-Bregenzerwald 5-1

Ritten-Gherdeina 4-1

Val Pusteria-Vipiteno 4-1

Credits: Max Pattis