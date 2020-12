Hockey ghiaccio, ICE League 2020-2021: Bolzano si sbarazza di Linz e si conferma capolista

L’HCB Alto Adige Alperia si sbarazza anche degli Steel Wings Linz nel proprio match odierno di ICE Hockey League 2020-2021 e prosegue la sua corsa in vetta alla classifica generale. Un successo davvero di spessore, con il punteggio di 4-0 per la compagine allenata da coach Greg Ireland, che centra la terza vittoria di fila e la decima nella ultime 11 uscite complessive. Con questi 3 punti i Foxes si portano a quota 37 punti in classifica in 12 turni, contro i 34 dei Vienna Capitals (con 17 match disputati) ed i 34 di Fehervar (con 21 incontri).

HCB Alto Adige Alperia – Steel Wings Linz 4-0: il match del PalaOnda. sostanzialmente, non ha storia. Troppo il divario tecnico tra le due squadre, e Bolzano non ha nemmeno bisogno di forzare al massimo. Punteggio sbloccato dopo nemmeno due minuti, con Insam che insacca la rete del vantaggio su assist di Di Perna. I bianco-rossi gestiscono bene il match provando a trovare altri gol, ma in qualche modo la difesa di Linz si salva, nonostante una mole di oltre 50 conclusioni verso la porta. Per trovare il 2-0, quindi, bisogna attendere il minuto 43:59 con Frank che segna su assist di Bernard. A questo punto la sfida si spacca, con Bolzano che arrotonda lo score. Al minuto 54:37 arriva il 3-0 di Halmo su assist di Bardaro. Nel finale c’è tempo anche per il poker, con Findlay che segna il 4-0 su assist di Frigo a 14 secondi dalla conclusione.

GLI ALTRI MATCH DELLA SERATA

Dornbirn Bulldogs – Red Bull Salisburgo 2-3 dopo overtime

Bratislava Capitals – EC KAC 1-3

CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE 2020-2021

1 HCB Südtirol Alperia 15 12 2 0 1 55 28 +27 37 2 spusu Vienna Capitals 17 9 4 3 1 60 41 +19 34 3 Hydro Fehervar AV 19 21 9 7 2 3 69 69 +0 34 4 EC-KAC 18 10 6 0 2 47 35 +12 32 5 Moser Medical Graz99ers 19 8 7 2 2 62 66 -4 30 6 EC Red Bull Salzburg 14 8 3 1 2 54 36 +18 28 7 Dornbirn Bulldogs 18 6 8 3 1 50 54 -4 25 8 HC TIWAG Innsbruck – Die Haie 19 6 9 2 2 64 68 -4 24 9 iClinic Bratislava Capitals 18 5 10 2 1 49 63 -14 20 10 EC GRAND Immo VSV 19 4 10 2 3 45 67 -22 19 11 Steinbach Black Wings 1992 20 4 15 1 0 42 70 -28 14

Foto: Carola Semino