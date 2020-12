Hockey ghiaccio, ICE League 2020-2021: Bolzano passa a Innsbruck e prosegue la sua corsa in vetta

Penultimo turno di questo 2020 (si giocherà anche mercoledì 30 dicembre) per quanto riguarda la ICE Hockey League. La capolista Bolzano era di scena in casa di Innsbruck e ha centrato un successo importante con il punteggio di 3-2. Con questo risultato in classifica generale i Foxes proseguono la loro corsa in vetta con 54 punti a pari merito con Fehervar, ma con ben sei turni giocati in meno.

HCI Innsbruck – HCB Alto Adige Alperia 2-3: vantaggio di Gazley per Bolzano dopo 24:48 minuti e pareggio immediato di Ciampini per i padroni di casa. Gli austriaci passano anche in vantaggio con Kromp per il 2-1, ma Pitschieler riporta tutto in parità al minuto 39:50 per il 2-2. Bolzano chiude i conti al minuto 49:49 con Findlay per il 3-2 finale.

Vienna Capitals – Bratislava Capitals 3-2

Black Wings Linz – AVS Fehervar 0-2

Red Bull Salisburgo – Dornbirn Bulldogs 4-1

VSV Villach – EC KAC 0-4

CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE 2020-2021

1 HCB Südtirol Alperia 23 +35 54 2 Hydro Fehervar AV 19 28 +16 54 3 spusu Vienna Capitals 25 +16 44 4 EC-KAC 25 +16 44 5 Dornbirn Bulldogs 24 +0 37 6 EC Red Bull Salzburg 21 +10 36 7 HC TIWAG Innsbruck – Die Haie 25 -1 34 8 Moser Medical Graz99ers 25 -10 33 9 iClinic Bratislava Capitals 25 -17 29 10 EC GRAND Immo VSV 26 -28 26 11 Steinbach Black Wings 1992 25 -37 17

Foto: Carola Semino