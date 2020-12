Hockey ghiaccio, ICE League 2020-2021: Bolzano espugna Innsbruck ed è sola in vetta alla classifica

Prosegue la cavalcata di Bolzano, che espugna agevolmente Innsbruck nel recupero della tredicesima giornata di ICE Hockey League 2020-2021 e ottiene così la nona vittoria negli ultimi dieci incontri disputati. Gli altoatesini sono ora da soli in vetta alla classifica con 37 punti, inseguiti da Vienna (34 punti e due partite in più) e Klagenfurt (32 punti e tre partite in più).

Il primo periodo di gioco è ricchissimo di reti e si chiude sul punteggio di 2-5. I Foxes partono fortissimo, passando in vantaggio dopo appena 17” con Miceli (assist di Bernard e Franck) e raddoppiando dopo 2′ con Gazley (assist di Findlay). Gli austriaci reagiscono e al 4′ accorciano le distanze con Girard, ma all’11’ Bolzano sigla il 3-1 con Bernard, che sfrutta al meglio l’assist di Robertson e Di Perna. I padroni di casa non si danno per vinti e si riavvicinano nuovamente al 15′ con Lattner (in powerplay), ma la capolista è spietata e allunga in modo deciso tra il 15′ e il 18′ con la doppietta di Findlay.

Dopo l’abbuffata del primo periodo nei due end successivi non accade più nulla: Bolzano amministra comodamente il vantaggio e chiude sul 5-2.

Foto: Carola Semino