Hockey ghiaccio, ICE League 2020-2021: Bolzano cade in casa contro Vienna, decisivi i rigori

Vienna si conferma la bestia nera di Bolzano nella ventitreesima giornata di ICE Hockey League 2020-2021. Gli austriaci, dopo essersi imposti per 3-2 in casa esattamente una settimana fa, riescono nel bis passando sul campo dei Foxes ai rigori dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. Gli altoatesini rimangono comunque soli in vetta alla classifica con 41 punti, a +4 sul Fehervar (che ha però ben cinque partite in più) e a +5 sulla stessa Vienna (che ha giocato un match in più).

La sfida è equilibrata come da previsione. Gli ospiti trovano il vantaggio al minuto 8 con Nissner, che sfrutta al meglio una situazione di powerplay e concretizza l’assistenza di Campbell e Wukovits. La reazione di Bolzano arriva ad inizio secondo periodo con Pietroniro che al 24′ va a segno su assist di Findlay e Frigo. I Foxes non si fermano e completano la rimonta al 38′ grazie al centro di Miceli, che realizza in powerplay su assist di Robertson e Alberga. Vienna non ci sta e nell’end conclusivo va a caccia del pareggio, che arriva al 52′ con Loney, ben servito da Campbell. Ai supplementari non accade nulla di significativo e si va dunque ai rigori. Gli errori decisivi per i padroni di casa sono di Findlay e Gazley: gli austriaci festeggiano e accorciano le distanze in classifica.

Foto: Carola Semino