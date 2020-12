Hockey ghiaccio, ICE League 2020-2021: Bolzano batte il Dornbirn e vola in vetta alla classifica

Settima vittoria consecutive e testa della classifica di ICE Hockey League 2020-2021. Non poteva andare meglio di così la serata di Bolzano, che batte il Dornbirn per 4-1 e continua nel proprio momento magico. Andiamo a riepilogare quanto accaduto.

Il primo periodo è più difficile del previsto per gli altoatesini, che non riescono a penetrare nel muro eretto dalla difesa ospite: si va all’intervallo sul punteggio di 0-0. A sbloccare il risultato è Halmo al 30′ su assist di Catenacci e Trivellato; subito dopo (33′) arriva anche il raddoppio, firmato da Insam su assist di Trivellato e Alberga.

La strada è ora decisamente in discesa per i Foxes, che nell’end conclusivo trovano anche il 3-0 ancora con Insam (47′), su assist di Trivellato e Giliati. Gli ospiti riescono quantomeno a segnare il gol della bandiera con Brosseau (55′) su assist di Romig e Magnan, ma l’ultima parola è di Bardaro, che al 59′ a porta vuota sigla il definitivo 4-1.

