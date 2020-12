Hockey ghiaccio, Alps League 2020-2021: vittorie larghe per Val Pusteria e Renon, Asiago batte Fassa ai supplementari

Sabato di derby nell’Alps Hockey League 2020-2021. Si registrano le roboanti vittorie interne di Ritten e Val Pusteria rispettivamente contro Vipiteno e Gherdeina, mentre Asiago espugna Fassa ai supplementari. Andiamo a riepilogare quanto accaduto.

Vittoria con annesso sorpasso in classifica per i Rittner Buam, che piegano Vipiteno con il punteggio di 6-3 e infliggono un ulteriore colpo alla crisi nera dei Broncos, per i quali è addirittura il settimo ko di fila. I padroni di casa partono con il piede giusto e, sfruttando al meglio due situazioni di powerplay, colpiscono con Quinz (11′) e Kostner (12′). Gli attacchi sono nettamente più incisivi delle difese e arrivano altre quattro reti in altrettanti minuti: Mantiner accorcia le distanze, Kostner firma il 3-1, Eisendle e Hannoun (entrambi in powerplay) ristabiliscono la parità. L’accelerazione decisiva del Renon arriva tra secondo e terzo periodo: Lang (35′), Sharp (44′) e ancora Kostner (51′) siglano il definitivo 6-3.

Successo ancora più largo per il Val Pusteria, che travolge Gherdeina per 6-0 e consolida il secondo posto in classifica. Dominio totale per i Lupi, che dopo 12′ sono già avanti di tre reti grazie alle firme di Elliscassis, Carozza e Andergassen. Nel secondo periodo Carozza (27′) firma il 4-0, prima della doppietta di Cianfrone (28′ e 47′) che fissa il risultato sul 6-0.

Il derby più equilibrato è senza dubbio quello tra Fassa e Asiago: vincono gli ospiti per 1-2 dopo i supplementari. La Misgross passa in vantaggio al 10′ con Tessari, ma subisce il pareggio dei Falcons nel finale del terzo periodo, quando Iori è abile nel concretizzare una situazione di powerplay. Si va ai supplementari, dove il timbro decisivo arriva dopo appena 32”: l’autore è Frei, che regala la vittoria ai veneti, che salgono così al sesto posto in classifica.

Credits: Max Pattis