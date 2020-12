Hockey ghiaccio, Alps League 2020-2021: Val Pusteria passa in casa di Gherdeina, Vipiteno piega Renon

Alps Hockey League sul ghiaccio per il penultimo turno del 2020. Erano quattro le squadre italiane impegnate in questa serata, in due derby quanto mai importanti. Nel primo scontro successo per Vipiteno contro Renon, mentre Val Pusteria supera Gherdeina a domicilio con un finale davvero clamoroso.

Vipiteno Broncos – Rittner Buam 3-2: padroni di casa che sbloccano il punteggio dopo 13:11 minuti con Hannoun, e raddoppio in avvio di secondo parziale con Mantlinger per il 2-0. Renon risponde dopo 23:44 con Kostner, ma i Broncos allungano di nuovo dopo appena 15 secondi con Gooch. Al 39:59 Uusivirta accorcia per il 3-2, ma è troppo tardi e Vipiteno chiude con il successo.

Gherdeina – Val Pusteria 4-5: match pirotecnico alla Wolkenstein. Lupi subito avanti con Perlini dopo 8:12, quindi Gherdeina passa in vantaggio con la doppietta di Sölva al minuto 13:23 e 22:14. Di nuovo Val Pusteria a segno con De Lorenzo Meo al minuto 22:42, ma Gherdeina allunga con McGowan al minuto 31:15 e Messner al 37:09 per il 4-2. A questo punto cambio di marcia dei gialloneri che pareggiano con la doppietta di Althuber al 40:47 e 41:48, prima che Hofer segni la rete del successo dopo 53:51.

EC KAC II – Steel Wings Linz 10-1

EC Kitzbuhel – VEU Feldkirch 2-3

CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2020-2021

1 HKO 10 +55 30 2 PUS 11 +12 30 3 RBJ 11 +35 29 4 ASH 10 +17 25 5 ECB 10 +5 25 6 EHC 12 +13 23 7 VEU 9 +8 23 8 JES 6 +17 20 9 SGC 10 -2 18 10 GHE 11 -12 17 11 FAS 8 -2 16 12 RIT 11 -23 16 13 KEC 10 -11 15 14 WSV 11 -19 13 15 KA2 7 -16 7 16 SWL 11 -77 2

Foto: Carola Semino