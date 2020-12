Hockey ghiaccio, Alps League 2020-2021: il Renon batte Fassa e lo scavalca in classifica

Vittoria in esterna per il Renon nella quattordicesima giornata di Alps Hockey League 2020-2021. I Rittner Buam espugnano infatti il campo dei Fassa Falcons con il punteggio di 3-4, scavalcandoli anche in classifica: 14 punti ora per il Renon contro i 13 dei fassani.

A sbloccare il risultato ci pensa Sharp allo scadere del primo end: situazione di powerplay, assist di Tudin e Renon in vantaggio. In avvio di secondo periodo i Buam raddoppiano con Spinell su assist di Lang, mentre al 31′ Tedesco accorcia le distanze. Il finale di tempo è tutto di marca ospite: Ohler (36′) e Sharp (38′, ancora in powerplay) fissano il risultato sull’1-4. Nell’end conclusivo i padroni di casa attaccano a testa bassa e vanno vicini alla rimonta: segnano Caletti (42′) e Hermansson (55′, in powerplay), ma il Renon riesce a resistere e a portare a casa una vittoria molto preziosa.

Credits: Max Pattis