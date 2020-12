Santo Stefano in pista per l’Alps Hockey League 2020-2021. Nella serata odierna si sono infatti disputate sei partite valide per la diciassettesima giornata: per quanto riguarda le italiane, da registrare le vittorie di Asiago, Gherdeina, Ritten e Fassa. Andiamo a riepilogare quanto accaduto.

Colpo grosso dell’Asiago, che batte tanto sorprendentemente quanto meritatamente la capolista HK Olimpija e si issa al quarto posto in classifica. I veneti sbloccano il risultato al 16′ con Rosa (power play) e non si scoraggiano dinanzi alla rimonta slovena in avvio di secondo periodo, firmata da Ropret (24′) e Bohinc (27′, power play). Al contrario, la Misgross pareggia al 39′ con Casetti e domina il terzo end, dove trova ben tre marcature con Frei (52′, power play), Rosa (56′) e Marchetti (57′, a porta vuota) per il definitivo 5-2.

Cade il Val Pusteria, che viene superato dal Renon ai rigori dopo il pareggio per 3-3 nei tempi regolamentari. Dopo il botta e risposta tra Carozza (4′) e Kostner (5′) in avvio di gara, i padroni di casa si portano avanti grazie alla rete di Ohler (13′, power play). I Lupi pareggiano una prima volta con Berger (23′) e, dopo il 3-2 di Kostner (34′, power play), impattano nuovamente grazie a Carozza (52′). Il supplementare non smuove l’equilibrio e allora a decidere le sorti dell’incontro è il rigore trasformato da Lutz, che regala la vittoria ai Buam.

Continua il periodo nero per Vipiteno, che viene sconfitto a domicilio dal Gherdeina per 3-6 e subisce così la nona sconfitta consecutiva. I Broncos passano in vantaggio con Valentini (6′), ma nel secondo periodo vengono travolti dalle Furie, che ribaltano completamente la situazione grazie alle reti di Tomasini (23′), McGowan (24′ e 34′) e Gluck (32′). Il centro di Gooch (38′) accorcia temporaneamente le distanze prima che la doppietta di Sullmann (41′ e 48′) chiuda i conti; serve solo per le statistiche la rete di Eisendle (52′, power play).

Vittoria importante per Fassa, che si aggiudica il derby con il Cortina per 1-2. Gli ospiti giocano con grande concentrazione e al 14′ sbloccano il risultato con Felicetti (power play), per poi raddoppiare nel secondo periodo grazie a Tedesco (30′). Gli ampezzani accorciano le distanze con Giftopoulos (35′) ma, nonostante il serrato forcing finale, non riescono ad evitare la sconfitta.

RISULTATI

Vipiteno-Gherdeina 3-6

Asiago-HK Olimpija 5-2

Feldkirch-Bregenzerwald 1-5

Kitzbuhel-Lustenau 0-9

Ritten-Val Pusteria 4-3 (ai rigori)

Cortina-Fassa 1-2

Credits: Max Pattis