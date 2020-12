Highlights Juventus-Fiorentina 0-3: video, gol e sintesi. Bianconeri travolti

Una Juventus irriconoscibile quella scesa in campo ieri all’Allianz Stadium di Torino contro la Fiorentina, match valido per il 14° turno del campionato di calcio di Serie A 2020-2021.

I bianconeri, infatti, hanno subito un pesantissimo 3-0 tra le mura amiche. Una partita approcciata in maniera poco decisa dai campioni d’Italia, che dopo 3′ hanno subito la realizzazione dell’attaccante serbo Dusan Vlahovic: un contropiede micidiale orchestrato dagli uomini di Cesare Prandelli e bravissimo l’attaccante balcanico a scavalcare con un tocco delicato in uscita il portiere della Juventus Wojciech Szczesny. Poca lucidità tra le file juventine e il brutto intervento di Juan Cuadrado su Gaetano Castrovilli ha portato all’espulsione al 18′ del fluidificante sudamericano, lasciando i padroni di casa in dieci.

In superiorità numerica la Viola ha saputo mettere più volte in difficoltà i rivali, realizzando nella ripresa prima grazie a un’autorete del terzino brasiliano Alex Sandro al 76′ e poi 5′ con l’ex Martin Caceres. Un tris pesante per la compagine allenata da Andrea Pirlo, che visto quanto deciso poco prima del match (disputare la partita contro il Napoli, inizialmente vinta a tavolino dai bianconeri per 3-0) è in quarta posizione con 24 punti in classifica a -7 dal Milan e a -6 dall’Inter. Pertanto, oggi, le milanesi hanno la possibilità di allungare negli incontri in programma.

GLI HIGHLIGHTS DI JUVENTUS-FIORENTINA 0-3

