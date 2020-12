Highlights Barcellona-Juventus 0-3: video e gol. Cristiano Ronaldo affonda Messi!

Una vittoria perentoria e indiscutibile (3-0) della Juventus ieri a sera al Camp Nou, contro il Barcellona, nell’ultima sfida valida per il Gruppo G della Champions League 2020-2021. La Vecchia Signora ha sconfitto infatti il Barça, concludendo la prima fase della massima competizione continentale per club in vetta al proprio raggruppamento.

Visto il ko del match di Torino, ai bianconeri serviva una vittoria convincente e così è stato. All’Allianz Stadium la sfida tra Cristiano Ronaldo e Leo Messi non c’era stata, per la positività al Covid-19 dell’asso portoghese. In questa circostanza il lusitano ha potuto calcare il campo catalano trasformando con grande precisione e determinazione due calci di rigore. La sfida contro l’argentino, quindi, è stata vinta da Cristiano e a completare la festa bianconera è arrivante anche la rete dell’americano McKennie, sempre più inserito nello scacchiere di Andrea Pirlo.

Loading...

Loading...

Un successo, quindi, di grande qualità e personalità quello della Juve che partirà da una condizione (sulla carta) di vantaggio in vista del sorteggio di lunedì 14 dicembre alle ore 12.00, affrontando rivali sulla carta più abbordabili, anche se sarà sempre il campo a stabilire i reali valori. Di seguito gli highlights del match di Barcellona-Juventus:

HIGHLIGHTS BARCELLONA-JUVENTUS 0-3





giandomenico.tiseo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse