Golf: Emiliano Grillo in testa al Mayakoba Classic 2020 a un giro dal termine. Hoge, Hovland e Long inseguono

Dopo il terzo giro del Mayakoba Classic, in Messico, che chiude il 2020 del PGA Tour in via ufficiale (non contando il QBE Shootout della prossima settimana, che però non ha particolari valenze), al comando c’è l’argentino Emiliano Grillo. Il suo -3 odierno, che lo porta a -16, lo lascia al comando in quello che è il tentativo di andare a vincere per la prima volta dal 2015 in un evento del circuito americano.

Dietro al ventottenne di Resistencia c’è l’americano Tom Hoge, a -15 dopo aver ricucito un notevole gap grazie al -6 di oggi. Terzo a -14 è il norvegese Viktor Hovland, autore di uno splendido -8 con rimonta di cinque posizioni, che sarebbe notevole se non lo fossero di più la scalata fino al -13, anche qui con un giro in 63 colpi, dell’altro statunitense Adam Long, e soprattutto il -9 di Justin Thomas: il numero 3 del mondo, che potrebbe tornare numero 2 con la vittoria, risale 28 posti per un complessivo -12 con annesso aggancio al connazionale Patrick Rodgers.

Completano la top ten i settimi a -11, lo scozzese Russell Knox e gli americani Lucas Glover, Aaron Wise e Tony Finau. Per quest’ultimo, in particolare, giro in 69 colpi (2 sotto il par) nonostante una notevole buca in uno alla 4, inizialmente continuata da tre birdie, seguiti però da tre bogey nelle ultime nove a vanificare lo sforzo.

Foto: LaPresse