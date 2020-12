Ginnastica artistica, Marco Lodadio: “Arriverò a Tokyo con una carica diversa. Sarò più forte”

Marco Lodadio ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano sportivo torinese “Tuttosport“: l’azzurro ha parlato della ripresa dopo l’operazione alla spalla e della rincorsa verso Tokyo 2020, a cui arriverà dopo aver conquistato l’argento iridato nel 2019. Ricordiamo che l’Italia sarà assente agli Europei di Mersin.

Così Lodadio sul recupero dall’intervento alla spalla: “Dall’operazione sono molto migliorato, con continui progressi. Non sono ancora al 100%, ma il percorso riabilitativo rispetta i tempi, grazie a tutti coloro che mi hanno seguito. Non ho ancora ripreso il mio esercizio agli anelli. D’accordo con l’allenatore Gigi Rocchini riprenderemo in gennaio. Io fremo dalla voglia di tomare in gara, fin dalla prima tappa dei societari, ma è più probabile che ci sia dalla seconda“.

Loading...

Loading...

Il focus però è su Tokyo 2020: “Sarebbe la mia prima Olimpiade, arrivandoci da argento mondiale. Ma forse a causa del rinvio, ho mollato un po’ e la spalla mi faceva più male, così abbiamo deciso di non rinviare l’intervento. Insomma, si va oltre, anche di testa. C’è tempo, ho sette mesi davanti, arriverò a Tokyo con una carica diversa. Sarò più forte. Anche perché in questo periodo sono riuscito ad occuparmi di altre attività che mi hanno trasmesso sensazioni positive“.

roberto.santangelo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Simone Ferraro / FGI