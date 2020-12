Ginnastica artistica, Europei maschili Mersin 2020: programma, orari, tv. Il calendario completo

Gli Europei 2020 di ginnastica artistica maschile si disputeranno a Mersin (Turchia) dal 9 al 13 dicembre. La rassegna continentale era originariamente prevista in primavera, come evento di preparazione alle Olimpiadi di Tokyo. La pandemia ha ovviamente stravolto il calendario sportivo e ha portato a un rinvio di sette mesi della kermesse, tra l’altro con uno spostamento della sede (da Baku si è passati a questa località anatolica, già cornice dei Giochi del Mediterraneo nel recente passato).

Si tratta di una competizione di Serie B/C perché moltissime Nazionali di primissimo piano hanno deciso di non partecipare proprio a causa dell’emergenza sanitaria. Italia, Russia, Gran Bretagna, Francia, Germania, Olanda, Belgio, Svizzera, Spagna sono le big che non scenderanno in pedana. In sostanza soltanto Ucraina, Romania, Turchia, Israele e alcuni individualisti di altri Paesi hanno risposto presente alla chiamata. Il programma prevede la finale a squadre seniores, la finale all-around juniores, tutte le finali di specialità per entrambe le categorie. Segnaliamo che le donne saraanno protagoniste sempre a Mersin settimana prossima (17-20 dicembre).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, le date, gli orari, il palinsesto tv e streaming degli Europei 2020 di ginnastica artistica maschile. Non sono previste dirette tv, disponibili dirette streaming sul canale dell’Eurovision e la DIRETTA LIVE scritta su OA Sport per le finali seniores. Gli orari sono italiani (a Mersin sono avanti due ore rispetto a noi).

CALENDARIO EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA MASCHILE 2020: PROGRAMMA E ORARI

MARTEDÌ 9 DICEMBRE:

08.00-19.00 Qualificazioni juniores

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE:

08.00-19.00 Qualificazioni seniores

VENERDÌ 11 DICEMBRE:

10.00-13.00 Finale all-around juniores

SABATO 12 DICEMBRE:

13.00-15.30 Finale a squadre seniores

DOMENICA 13 DICEMBRE:

08.00-10.30 Finali di specialità juniores

13.00-17.00 Finali di specialità seniores

EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA MASCHILE 2020: COME VEDERLI IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta streaming delle qualificazioni e delle finali juniores su gymtv.online.

Diretta streaming delle finali seniores su https://www.eurovisionsports.tv/europeangymnastics/.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport delle finali seniores.

Foto: Simone Ferraro/FGI