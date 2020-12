Ginnastica artistica, Angela Andreoli: “Vanessa Ferrari è il mio idolo: ha un talento ineguagliabile”

Nuova puntata di Ginnasticomania, il programma a cura di Sport2U in collaborazione di OA Sport dedicato al mondo della ginnastica artistica.

Ai microfoni della nostra Chiara Sani, presente alle Final Six di Napoli, sono intervenuti Angela Andreoli, il piccolo diamante sedicenne della Brixia Brescia, e il Vicepresidente della Federazione, Rosario PItton. “Sono emozionatissima di essere alle Final Six – confida la travista – per me è stata un’esperienza nuova e sono stata molto felice dell’esercizio alla trave che ho fatto”. Angela racconta anche quanto sia grande la sua ammirazione nei confronti di Vanessa Ferrari, suo idolo e punto di riferimento: “Vanessa è sempre stato il mio idolo. Ho anche la fortuna di potermi allenare con lei. A volte mi aiuta a gestire la calma anche durante gli allenamenti. Quindi, sono contentissima anche per questo. Vederla lavorare al mio fianco è sempre emozionante. E’ un ‘mostro’: il suo talento è ineguagliabile”.

Pitton commenta le capacità organizzative dimostrate dalla Federazione nel corso di questi mesi difficili: “Come Federazione, siamo la più antica. Abbiamo dimostrato tutta la nostra capacità organizzativa e la nostra volontà. Abbiamo ripreso i nostri eventi nel massimo rispetto delle norme anti-Covid sia sanitarie che sportive approvate dal Ministero dello Sport”. Di seguito vi proponiamo la video intervista integrale.

LA VIDEO INTERVISTA AD ANGELA ANDREOLI E ROSARIO PITTON







Foto: LM-LPS/Filippo Tomasi”