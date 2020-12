Filippo Ganna e Gianni Moscon hanno scelto la corsa per il loro debutto nel 2021: parteciperanno alla Vuelta San Juan, in Argentina, dal 24 al 31 gennaio. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’obiettivo è quello di fare vincere al piemontese la prima corsa a tappe della sua carriera, dopo il secondo posto ottenuto nel 2019 alle spalle del belga Remco Evenepoel proprio in questo evento. Il trentino, compagno di squadra di Ganna alla Ineos Grenadiers, incomincerà così la sua stagione del riscatto, mentre il Campione del Mondo a cronometro ha già messo il mirino sulle Olimpiadi di Tokyo, dove tra l’inseguimento a squadre su pista e la prova contro il tempo su strada cercherà di fare saltare il banco.

Entrambi gareggeranno con la maglia azzurra della Nazionale, affiancati da Francesco Lamon, Michele Scartezzini e un altro pistard. La rosea riporta anche notizie riguardo alle ultime settimane del ribattezzato Top Ganna: è appena tornato dalle Canarie, dopo essere guarito dal Covid-19, e ci ritornerà per un paio di settimane all’inizio del prossimo anno, per poi dirigersi verso Parigi e prendere un charter con destinazione Buenos Aires. Tutto questo, però, arriverà dopo un raduno di tre giorni (28-30 dicembre a Montichiari) chiesto proprio da Ganna e da Elia Viviani (Campione Olimpico nell’omnium a Rio 2016) per cementare ulteriormente il gruppo: ci saranno anche Consonni, Lamon, Scartezzini, Bertazzo, Plebani, Gidas, Pinazzi, Bianchi.

Foto: Lapresse