F1, Yuki Tsunoda disputerà i rookie test di Abu Dhabi con AlphaTauri. Giapponese ormai ad un passo dalla F1 nel 2021

Yuki Tsunoda prenderà parte nella giornata di martedì 15 dicembre ai test di Formula 1 per giovani piloti con AlphaTauri sul circuito di Yas Marina, sede questo weekend del Gran Premio di Abu Dhabi 2020 (ultimo round stagionale del Mondiale). Il ventenne giapponese, reduce da una splendida stagione d’esordio nel campionato di Formula 2 conclusa in terza posizione assoluta con il titolo di miglior rookie della categoria. Tsunoda, portacolori del Red Bull Junior Team, sembra ormai ad un passo dal passaggio in Formula 1 al posto del russo Daniil Kvyat con la scuderia faentina dopo aver conseguito la Superlicenza.

“Non vedo l’ora di provare con il team AlphaTauri – dice Tsunoda – Mi sono divertito molto a Imola nel guidare una monoposto del 2018 e non vedo l’ora di provare la AT01, partecipando a un test ufficiale con tutte le altre monoposto in pista. Apprezzo molto che tutti in AlphaTauri mi abbiano aiutato a prepararmi per questa sessione. Voglio ringraziare Red Bull e il dottor Marko per avermi dato questa opportunità. Durante la sessione il mio obiettivo sarà quello di seguire le istruzioni del team e di dare i miei feedback agli ingegneri. Sarà anche un’opportunità per me di imparare il più possibile e di migliorarmi ulteriormente“.

Loading...

Loading...

Queste le parole di Franz Tost, team principal dell’AlphaTauri: “Yuki ha dimostrato al test di Imola (con la Toro Rosso del 2018, ndr) di essere un pilota veloce, in grado di familiarizzare facilmente con la vettura e di migliorare costantemente ogni giro, così abbiamo deciso di farlo provare con noi al test per giovani piloti il martedì dopo la gara. Sono convinto che farà ottimi passi avanti avendo a disposizione un’intera giornata da passare in monoposto, e questa volta avrà l’opportunità di guidare la AT01, quindi i suoi feedback saranno ancora più importanti per gli ingegneri. E’ bello vedere che il programma giovani piloti di Red Bull possa preparare così bene i ragazzi e non ho dubbi che Yuki mostrerà ancora una volta il suo talento“.

erik.nicolaysen@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse