F1, GP Abu Dhabi 2020: numeri, statistiche, curiosità. La Ferrari affronta la sua “bestia nera”

La stagione 2020 della Formula 1 è giunta al suo epilogo, in quanto nel fine settimana si disputerà il Gran Premio di Abu Dhabi, atto conclusivo del 71° Campionato iridato della massima categoria automobilistica. Sarà la 12ma edizione di un evento entrato in calendario dal 2009 e da allora sempre presente nel programma del Circus. Peraltro, il sipario sul Mondiale calerà proprio a Yas Marina per la nona volta negli ultimi dodici anni. Abu Dhabi ha infatti chiuso i giochi nel 2009, nel 2010 e ininterrottamente dal 2014 in poi.

VITTORIE

Il pilota più vincente in assoluto è Lewis Hamilton, il quale è stato capace di imporsi ben 5 volte. Il britannico ha primeggiato nel 2011, 2014, 2016, 2018 e 2019.

Oltre all’inglese, vi sono altri tre uomini in attività riusciti ad arpionare successi ad Abu Dhabi. Sebastian Vettel ha trionfato in 3 occasioni (2009, 2010, 2013), mentre si sono imposti in 1 edizione anche Kimi Räikkönen (2012) e Valtteri Bottas (2017).

Interessante notare come non esistano filotti, in quanto nessuno è ancora stato in grado di vincere per tre anni di fila. Ciò significa che, in questo 2020, Hamilton avrà l’opportunità di diventare il primo a raccogliere tre vittorie consecutive. Al momento gli unici back-to-back portano la firma di Vettel (2009-2010) e dello stesso Lewis (ovviamente 2018-2019).

Sul fronte delle squadre, la scuderia più vincente in assoluto è la Mercedes, in grado di inanellare 6 affermazioni, peraltro consecutive. Le “Frecce d’Argento” hanno primeggiato quattro volte con Lewis Hamilton (2014, 2016, 2018, 2019), più una con Nico Rosberg (2015) e Vatteri Bottas (2017). Gli altri team capaci di vincere in questo contesto sono Red Bull (3), McLaren (1) e Lotus (1).

Loading...

Loading...

POLE POSITION

Guardando alle pole position, si nota come anche questa graduatoria sia dominata da Lewis Hamilton, in grado di ottenere 5 partenze al palo (2009, 2012, 2016, 2018, 2019).

Comprendendo il britannico sono tre gli uomini attualmente in attività ad aver già realizzato almeno una pole position a Yas Marina. Sebastian Vettel è scattato davanti a tutti nel 2010 e 2011, così come Valtteri Bottas nel 2017.

Come per le vittorie, non esistono sequenze di tre pole consecutive, ma si contano due back-to-back firmati da Vettel (2010-2011) e Hamilton (2018-2019), il quale avrà quindi l’opportunità di diventare il primo a firmare un filotto di tre partenze al palo di fila.

Guardando alle squadre, la graduatoria è capitanata dalla Mercedes con 6. Gli altri costruttori in grado di ottenere almeno una pole position ad Abu Dhabi sono Red Bull (3) e McLaren (2).

PODI

Non sorprende che Lewis Hamilton sia davanti a tutti anche sul fronte dei podi. Il britannico ne ha raccolti ben 8 e ha recentemente sorpassato Sebastian Vettel, fermo a 7. Comprendendo l’inglese e il tedesco, sono sei gli uomini attualmente in attività a essersi già classificati nella top-three a Yas Marina:

8 (5-3-0) – HAMILTON Lewis

7 (3-1-3) – VETTEL Sebastian

2 (1-0-1) – RÄIKKÖNEN Kimi

2 (1-0-1) – BOTTAS Valtteri

2 (0-1-1) – VERSTAPPEN Max

1 (0-0-1) – LECLERC Charles

PILLOLE

– Lewis Hamilton è l’unico capace di vincere con due team diversi. Il britannico ha primeggiato una volta con la McLaren (2011) e quattro con la Mercedes (2014, 2016, 2018, 2019).

– Il record di vittorie consecutive (6) è detenuto dalla Mercedes, impostasi in ogni edizione dal 2014 a oggi, peraltro con tre piloti diversi. La Casa di Stoccarda avrà quindi l’opportunità di issarsi a quota 7.

– In 6 occasioni (54,5%) il vincitore è partito dalla pole position.

– In 10 occasioni (90,9%) il vincitore è partito dalla prima fila.

– L’unico pilota non partito dalla prima fila ad aver vinto il Gran Premio di Abu Dhabi è Kimi Räikkönen, che nel 2012 si impose scattando dalla quarta casella.

– Solamente due motoristi hanno vinto a Yas Marina, Mercedes e Renault, peraltro con più di un team differente. Sono 7 le affermazioni dei motori tedeschi (1 con la McLaren, 6 con la propria monoposto) e 4 quelle della Règie (3 con Red Bull e 1 con Lotus).

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI F1

paone_francesco[at]yahoo.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: La Presse