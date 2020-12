F1, Valtteri Bottas e George Russell modificano i profili Instagram: clamoroso cambio di rotta in Mercedes nel 2021?

Potrebbe essere davvero clamoroso quello che si prospetta in Mercedes. Come riportato da alcuni organi di stampa nel Regno Unito, ci sarebbero all’orizzonte dei risvolti inattesi nella line-up del team campione del mondo di F1.

Ebbene, come i più attenti avranno notato, sia il finlandese Valtteri Bottas che il britannico George Russell hanno tolto la specifica Mercedes e Williams al loro essere piloti nel profilo social su Instagram. Un aspetto che appare qualcosa di più di una coincidenza, anche se c’è da dire che questa modifica su Facebook e Twitter non ci sia. Tuttavia, come osservato da express.co.uk, ciò potrebbe essere qualcosa di più di una suggestione. Ovvero? Bottas appiedato e Russell in Mercedes nel 2021? Nei fatti la situazione dal punto di vista contrattuale è delineata per quella scadenza (Valtteri a Brackley e Russell a Grove), ma la gara a Sakhir può aver cambiato le carte in tavola?

POST SU INSTAGRAM DI BOTTAS E DI RUSSELL

Domande che vengono spontanee dopo la splendida dimostrazione di forza di Russell nell’ultima apparizione, alla guida della W11 al posto del sette volte iridato Lewis Hamilton (positivo al Covid-19). Il Team Principal Toto Wolff ha parlato di stella del futuro e questo potrebbe portare a una clamorosa decisione, anche per evitare che il campione del mondo della F2 2018 possa essere tentato dall’accettare proposte diverse e tenuto con di un Bottas decisamente sottotono. George, tra l’altro, dovrebbe avere un’altra chance per correre con la Stella a tre punte anche ad Abu Dhabi (ultimo round del campionato), sognando di conquistare la prima vittoria in carriera in F1, dal momento che lo stato di salute di Hamilton non sarebbe ottimale e non ci sarebbe il tempo materiale per quanto prevedono le norme anti-Covid.

A Sakhir, non fosse stato per il pasticcio della scuderia di Brackley ai box, avrebbe già centrato questo target. Non resta che attendere gli sviluppi della vicenda e probabilmente anche la prestazione sul circuito Yas Marina potrebbe dare un connotato ancor più chiaro a una vicenda particolarmente intricata. Mercedes, nei fatti, si trova davanti a un bivio: dar seguito allo status quo e a una struttura Hamilton-centrica; rinnovarsi e pensare al futuro con l’attuale pilota della Williams. Vedremo.

