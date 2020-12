F1, Valtteri Bottas: “Posso fare molto meglio”

Valtteri Bottas è intervenuto in occasione della conferenza stampa del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo atto del Mondiale di F1 2020. Il finnico si presenta sull’isola di Yas Marina dopo la mediocre prestazione di Sahkir, manifestazione in cui ha clamorosamente perso il confronto contro il britannico George Russell, nuovo teammate al posto dell’inglese Lewis Hamilton, assente dopo esser rimasto positivo al Coronavirs.

Bottas, legato alla Mercedes anche per il 2021, si è mostrato fiducioso alla vigilia dell’ultimo impegno stagionale. Il finlandese ha affermato: “Ho imparato dal passato. A volte la cosa migliore da fare è bloccare tutto e non guardare nulla. Dopo domenica non ho visto nessuna notizia o commento sui social. Mi sento di nuovo pieno di energia per l’ultimo week-end. Penso di essere in un tracciato dove posso esibirmi”.

Bottas ha continuato il suo intervento con una considerazione sulla sua stagione dopo il GP dell’Emilia Romagna dello scorso novembre. L’alfiere della Mercedes ha affermato in merito: “Dopo Imola sono stato abbastanza sfortunato e non ricordo l’ultima volta che sono salito sul podio. Sono consapevole di non aver dato il massimo nelle ultime due gare, ma ovviamente cerco ancora di estrarre tutto il possibile. Ci sono molti fattori in questo sport ed alcune volte la fortuna è importante. Posso affermare che posso fare molto meglio. Ho bisogno di un risultato migliore”.

L’abituale compagno di box del sette volte campione del mondo ha chiuso la conferenza stampa con un considerazione sull’evento che ci apprestiamo a vivere. Bottas ha dichiarato alla stampa: “Correre una settimana dopo la doppia tappa in Bahrain aiuta. Sarebbe molto più bello chiudere l’anno con un buon risultato. Questo è l’unico obiettivo per questo week-end”.

Foto:LaPresse