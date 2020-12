F1, tutte le gare del 2020 in cui la Ferrari non ha conquistato punti

Il 2020 della Ferrari è terminato quest’oggi a Yas Marina con un disastroso Gran Premio di Abu Dhabi, valevole come diciassettesimo e ultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. La scuderia di Maranello, dopo una brutta qualifica, ha pagato a caro prezzo la decisione di non effettuare la sosta ai box in regime di Safety Car dovendosi così accontentare al traguardo del 13° posto di Charles Leclerc e del 14° di Sebastian Vettel. Come se non bastasse, entrambe le Rosse sono state doppiate nel finale di gara dalla Red Bull del vincitore Max Verstappen. La casa emiliana chiude al 6° posto il campionato costruttori a quota 131 punti, perdendo ben quattro posizioni (e 373 punti, con 4 GP in meno) rispetto alla graduatoria dell’anno scorso.

Sotto i riflettori di Abu Dhabi, la Ferrari non è stata in grado di entrare nella top10 marcando il quinto zero di una stagione da incubo. Già perché prima della debacle di Yas Marina, il Cavallino Rampante era rimasto fuori dalla zona punti con entrambe le vetture in altre quattro occasioni a partire dal Gran Premio di Stiria. Nel secondo appuntamento iridato del 2020, Leclerc aveva tamponato il compagno di squadra Vettel in curva 2 nel corso del primo giro provocando il clamoroso doppio ritiro delle SF1000. Il momento più basso del campionato è però arrivato più avanti, tra fine agosto e inizio settembre, con le agghiaccianti performance di Spa e Monza.

In Belgio Sebastian ha raccolto un 13° posto precedendo il teammate monegasco, mentre nel GP d’Italia (vinto dall’AlphaTauri di Gasly) Charles si è schiantato contro le barriere in Parabolica dopo il ritiro per problemi tecnici da parte del teutonico. Dal Mugello in poi una discreta progressione, culminata con il podio di Vettel ed il 4° posto di Leclerc in Turchia, prima del crollo finale nel trittico asiatico. Dopo aver racimolato solo un punticino nel GP del Bahrain, il Mondiale della Rossa si è concluso infatti con un doppio zero consecutivo tra Sakhir (12° Vettel, out Leclerc per un errore al primo giro) e Abu Dhabi.

