F1, Toto Wolff: “Hamilton è sulla strada giusta. Se la previsione dei medici è corretta, potrebbe avere esito negativo giovedì o venerdì”

Toto Wolff, Team Principal della Mercedes, ha tutta l’intenzione di aspettare se necessario fino all’ultimo minuto disponibile per concludere la stagione con Lewis Hamilton al volante della sua W11. Il sette volte campione iridato, costretto a saltare l’ultimo GP di Sakhir dopo essere risultato positivo al Covid-19, si trova ancora in isolamento nella sua stanza d’albergo in Bahrain con la speranza di guarire (ha avuto lievi sintomi in questo periodo) e di ottenere un permesso speciale per volare ad Abu Dhabi senza dover affrontare all’arrivo due settimane di quarantena. Ricordiamo che il GP di Abu Dhabi 2020, ultima tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno, si disputerà da venerdì 11 a domenica 13 dicembre sul circuito di Yas Marina. Nel caso in cui Hamilton non dovesse recuperare in tempo, George Russell guiderà per il secondo weekend consecutivo la sua Mercedes.

“E’ piuttosto brutto quello in cui si è cacciato – ha dichiarato Wolff a Sky Deutschland – E se non sei a casa, ma sdraiato nella tua stanza d’albergo, è naturalmente spiacevole. Se poi un giovane pilota emergente è seduto nella tua vettura, con la quale hai vinto il Mondiale, allora naturalmente questi sono tutti fattori che non contribuiscono a farti saltare nella tua stanza d’albergo facendo il tifo alle stelle. Penso comunque che sia sulla strada giusta. Se la previsione dei medici è corretta, Hamilton potrebbe ricevere esito negativo dai test tra giovedì e venerdì“.

