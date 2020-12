F1 su TV8, GP Abu Dhabi 2020: orario in chiaro gara, programma, streaming

Oggi domenica 13 dicembre (ore 14.00) si corre il GP di Abu Dhabi 2020, ultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Yas Marina negli Emirati Arabi Uniti. Si preannuncia grande spettacolo in questo meraviglioso scenario notturno, si chiuderà un campionato tormentato dall’emergenza sanitaria ma che è riuscito a tenerci compagnia negli ultimi sei mesi con grande continuità e che ha regalato interessanti lampi di passione. I piloti scenderanno in pista per l’ultima volta in stagione e vorranno concludere in bellezza.

Le Mercedes sono come sempre le grandi favorite della vigilia: Lewis Hamilton e Valtterri Bottas sono i candidati principali alla vittoria. Le Frecce d’Argento, però, dovranno stare molto attente al battagliero Max Verstappen, desideroso di piazzare un colpo di coda al volante della sua Red Bull. La Ferrari è chiamata a una gara di sofferenza come è stato per tutto il 2020: Charles Leclerc e Sebastian Vettel inseguiranno la top-10, il monegasco è stato penalizzato di tre posizioni sulla griglia di partenza mentre il tedesco sarà alla sua ultima gara in carriera con la Scuderia di Maranello.

Il GP di Abu Dhabi 2020 sarà trasmesso in diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8. Ultima gara dell’anno visibile per tutti senza abbonamento, in modalità totalmente gratuita sull’ottavo canale del digitale terrestre e sul 121 del satellite. Gli appassionati potranno seguire l’evento anche in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e Now TV oltre che su tv8.it, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio del GP di Abu Dhabi 2020, ultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Yas Marina negli Emirati Arabi Uniti. Gli orari sono italiani (ad Abu Dhabi sono avanti tre ore rispetto a noi).

GP ABU DHABI F1 2020: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 13 DICEMBRE:

14.10 GP Abu Dhabi 2020 – Gara

GP ABU DHABI F1 2020: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207).

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201).

Diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8 (canale 8 del digitale, canale 121 del satellite).

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV.

Diretta streaming, gratis e in chiaro, su tv8.it.

Replica su Sky Sport F1 (canale 207) alle ore 17.00, 20.00, 22.00, 00.00 e nel rullo notturno.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse