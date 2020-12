F1, la griglia di partenza di oggi ad Abu Dhabi: Verstappen in pole, Leclerc deve risalire dalla sesta fila!

Il Mondiale F1 2020 vedrà culminare oggi, domenica 13 dicembre, il fine settimana del GP di Abu Dhabi, con la gara che sarà valida come come ultima del calendario della F1. La recita conclusiva della stagione vedrà il neerlandese Max Verstappen scattare dalla pole, mentre il monegasco Charles Leclerc è stato penalizzato di tre posizioni e partirà dalla sesta fila.

Il monegasco della Ferrari, infatti, avrà sul groppone tre posizioni di penalità per colpa dell’incidente causato al via della gara di domenica scorsa, quando nella prima tornata, in pratica, costrinse al ritiro il neerlandese della Red Bull, Max Verstappen, ed obbligò ad una grande rimonta Sergio Perez, poi vincitore con la Racing Point.

Partiranno dal fondo della griglia invece Sergio Perez, con la Racing Point, e Kevin Magnussen, sulla Haas. Leclerc, invece, che aveva raggiunto la Q3, scatterà dalla piazzola numero 12. Di seguito la reale griglia di partenza ed i tempi delle qualifiche di ieri al netto delle odierne penalizzazioni.

GRIGLIA DI PARTENZA GP ABU DHABI F1 2020

1 Max Verstappen Red Bull

2 Valtteri Bottas Mercedes

3 Lewis Hamilton Mercedes

4 Lando Norris McLaren

5 Alex Albon Red Bull

6 Carlos Sainz McLaren

7 Daniil Kvyat AlphaTauri

8 Lance Stroll Racing Point

9 Pierre Gasly AlphaTauri

10 Esteban Ocon Renault

11 Daniel Ricciardo Renault

12 Charles Leclerc Ferrari *

13 Sebastian Vettel Ferrari

14 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing

15 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing

16 George Russell Williams

17 Pietro Fittipaldi Haas

18 Nicholas Latifi Williams

19 Sergio Perez Racing Point **

20 Kevin Magnussen Haas **

* = -3 posizioni rispetto alla qualifica

** = parte dal fondo dello schieramento

RISULTATI E CLASSIFICA QUALIFICHE GP ABU DHABI F1 2020

1 Max Verstappen Red Bull 1:35.246 19 Q3

2 Valtteri Bottas Mercedes 0.025s 18 Q3

3 Lewis Hamilton Mercedes 0.086s 20 Q3

4 Lando Norris McLaren 0.251s 17 Q3

5 Alex Albon Red Bull 0.325s 15 Q3

6 Carlos Sainz McLaren 0.569s 14 Q3

7 Daniil Kvyat AlphaTauri 0.717s 20 Q3

8 Lance Stroll Racing Point 0.800s 15 Q3

9 Charles Leclerc Ferrari 0.819s 20 Q3

10 Pierre Gasly AlphaTauri 0.996s 20 Q3

11 Esteban Ocon Renault 0.893s 12 Q2

12 Daniel Ricciardo Renault 0.940s Q2

13 Sebastian Vettel Ferrari 1.165s Q2

14 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 2.782s Q2

15 Sergio Perez Racing Point Q2

16 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 2.027s 6 Q1

17 Kevin Magnussen Haas 2.335s 9 Q1

18 George Russell Williams 2.517s 8 Q1

19 Pietro Fittipaldi Haas 2.645s 9 Q1

20 Nicholas Latifi Williams 2.915s 7 Q1

Foto: LaPresse