F1, Sebastian Vettel-Aston Martin: come sarà il nuovo look di tuta e casco nel 2021? Su Twitter le prime foto

Il tedesco Sebastian Vettel ha chiuso la propria storia con la Ferrari in F1 dopo sei anni. Il teutonico non ha centrato l’obiettivo iridato e cercherà nella scuderia britannica, assai legata a Mercedes, un riscatto. Le ultime annate di Seb nel Circus non sono state delle migliori e in un team che quest’anno, con il nome Racing Point, ha fatto vedere grandi cose (come il quarto posto nella classifica iridata del messicano Sergio Perez dimostra senza se e senza ma), qualche soddisfazione se la vorrà togliere.

Si pensa a quali saranno i colori della nuova scuderia. Ebbene, il verde dovrebbe dominare la scena. A fornire un’anticipazione/indiscrezione a riguardo è stato uno dei marchi che disegna i caschi a Vettel e alla McLaren, Mark Antar Design, che ha pubblicato su Twitter una foto di come potrebbe apparire il quattro volte campione del mondo con la nuova tuta e il casco.

La tuta Alpinestars dovrebbe essere, per l’appunto, color verde pino con linee gialle. Per quanto riguarda il casco, il colore bianco col tricolore tedesco dovrebbe essere riproposto anche nel 2021. Non resta che attendere delle conferme a riguardo.

Foto LaPresse