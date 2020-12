F1, Mondiale 2021: Imola pronta a entrare nel calendario al posto del Vietnam

Il Mondiale 2020 di F1 è già un ricordo e i successi della Mercedes e di Lewis Hamilton sono nella storia della massima categoria dell’automobilismo per la portata dei loro riscontri. Sette titoli per la Stella a tre punti e per Lewis sono un qualcosa di unico e indubbiamente il britannico avrà motivo per raccontare le sue gesta ai nipotini, quando sarà il tempo.

Ora però è tempo di pensare al 2021, con un calendario che si preannuncia ricco di gare come non mai. Ben 23 i GP nella lista, a partire da quello d’Australia del 21 marzo fino a quello di Abu Dhabi del 5 dicembre. Ci sono comunque ancora alcuni nodi da sciogliere, tra cui la sede del quarto round iridato in programma il 25 aprile.

Come è noto, è definitivamente sfumata la possibilità di vedere il Circus ad Hanoi (Vietnam). Il motivo è chiaro: l’ex sindaco Nguyen Duc Chung, presidente del Comitato, è stato accusato di aver acquisito illegalmente documenti contenenti segreti di Stato. Il politico, dunque, è stato arrestato ad agosto con accuse di corruzione, contrabbando e riciclaggio di denaro. Come riportato alcuni giorni fa dall’agenzia di stampa AFP, l’ex sindaco è stato condannato a cinque anni di carcere al termine di un processo di 4 ore a porte chiuse.

Resta quindi un buco e, secondo quanto riportato dalla testata inglese Racefans.net, sarebbe Imola la sede in pole-position, come si suol dire, per entrare in calendario. Teatro tradizionale del GP di San Marino dal 1981 al 2006, il celebre tracciato del Santerno era tornato a ospitare quest’anno un weekend in un calendario profondamente rivisto per la pandemia.

Ebbene, l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari potrebbe essere nuovamente protagonista di grande sfide e in questo caso ci sarà da vincere la concorrenza di Portimao (Portogallo), mentre il lasso di tempo dal 23 al 25 aprile dovrebbe tagliar fuori dalla corsa la Turchia per il periodo del Ramadan. Staremo a vedere.

Foto: LaPresse