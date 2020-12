La stagione 2020 di F1 è andata in archivio e per il britannico Lewis Hamilton (Mercedes) è stato un trionfo: titolo mondiale in carrozza, 347 punti ottenuti, settimo iride in cassaforte, 95 vittorie in carriera e 11 nel 2020, senza dimenticare le 10 pole-position (un totale di 98 p.1 in carriera). Numeri impressionanti per LH44, frutto di un connubio notevolissimo con la W11, monoposto estremamente performante che ha saputo dare a Lewis un’ulteriore sicurezza nei propri mezzi.

Un vantaggio tecnico che spesso è stato evidenziato da uno dei rivali dell’asso nativo di Stevenage, ovvero Max Verstappen. L’olandese, infatti, a più riprese ha sostenuto quanto il 90% dei piloti in griglia vincerebbero con quella macchina e da questo punto di vista quanto stava facendo George Russell al volante della monoposto anglo-tedesca in Bahrain dava conferma di ciò.

Tuttavia, Max, nelle sue più recenti esternazioni in pubblico a una rivista olandese, ha voluto sottolineare le capacità di Hamilton: “E’ uno dei migliori piloti di sempre del Circus. Siamo rivali, ma ci rispettiamo e credo che questo sia la cosa più importante“, le parole dell’orange. In questo senso, la conoscenza dei due è solo in ambito agonistico e non personale. Verstappen segue Lewis su Instagram, che fa un uso molto diverso dei social: “Ognuno vive a proprio modo, io penso che sia importante avere una vita al di fuori della F1“.

Il ragazzo dei Paesi Bassi, infatti, è molto più riservato rispetto al britannico, preferendo condividere coi suoi follower essenzialmente aspetti legati alle corse e non al privato. Anche queste diversità possono alimentare le differenze tra i due in pista.

Foto: LaPresse