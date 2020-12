F1, Romain Grosjean: “Vettel è venuto a trovarmi in ospedale. Tra le fiamme non ero in apnea, ma…”

Romain Grosjean è stato dimesso dall’ospedale di Manama nella giornata di ieri. Il francese è stato ricoverato per un paio di giorni in seguito al terribile incidente occorsogli domenica pomeriggio durante il GP del Bahrain 2020, terzultima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Haas è riuscito a scappare dalle fiamme, dopo che la sua monoposto si era spezzata in due parti ed era esplosa. Il transalpino è vivo per miracolo e ha rimediato soltanto alcune bruciature alle mani, ma può ritenersi davvero molto fortunato per essere uscito sostanzialmente illeso da uno schianto di quel tipo.

Romain Grosjean, che non correrà il GP del Sakhir nel weekend e che è in serio dubbio per il GP di Abu Dhabi del 13 dicembre, ha rilasciato alcune dichiarazioni a L’Equipe e ha confessato di avere ricevuto la visita di Sebastian Vettel, pilota della Ferrari: “Sebastian è venuto a trovarmi lunedì mattina. Abbiamo discusso di quanto successo, parlando di un’idea comune sulla formazione dei commissari di pista, ovvero quella di avere gli stessi uomini su tutte le piste del calendario. Chi mi ha salvato era un pompiere militare professionista, che sapeva esattamente cosa stava facendo in quel momento”.

Loading...

Loading...

Il 34enne ha poi concluso in questo modo: “Mentre ero avvolto dalle fiamme non ho pensato di andare in apnea perché non sapevo come resistere nel fuoco. Ho respirato normalmente. Anzi, non sono nemmeno sicuro di poter resistere 28 secondi in piscina”.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse