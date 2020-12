F1, Romain Grosjean dimesso dall’Ospedale Militare in Bahrain. Il francese vorrebbe correre ad Abu Dhabi

Romain Grosjean ha lasciato ufficialmente oggi alle 10.30 locali l’Ospedale Militare in Bahrain, nel quale era stato ricoverato per i postumi del pauroso incidente nel corso dell’ultimo round iridato in F1.

Il pilota francese della Haas, come è noto, era riuscito a salvarsi miracolosamente dopo l’impatto violentissimo contro le barriere tra curva 3 e 4 del tracciato di Sakhir: un crash nel quale la Haas del transalpino si era spezzata letteralmente in due ed aveva preso fuoco. Per Grosjean ustioni non di grave entità alle mani e alle caviglie, fortunatamente. Di conseguenza, come annunciato oggi dal team americano, Romain ha potuto lasciare la struttura ospedaliera.

Loading...

Loading...

Starting the day off with some excellent news 👍#HaasF1 pic.twitter.com/QW54OXKAah — Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 2, 2020

Ora, il grande obiettivo del francese è quello di prendere parte all’ultimo GP dell’anno ad Abu Dhabi, che sarà anche l’ultimo della sua carriera in F1. Nel prossimo weekend a Sakhir, infatti, lo sostituirà il terzo pilota Pietro Fittipaldi, nipote del grande Emerson. Sulla presenza del transalpino c’è però un grande punto interrogativo e la scuderia statunitense verificherà le condizioni del suo pilota nei prossimi giorni.

giandomenico.tiseo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse