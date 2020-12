F1, Mick Schumacher correrà con il Team Haas nel Mondiale 2021

Era un po’ il “Segreto di Pulcinella”, ma è giusto ora parlare di ufficialità: il tedesco Mick Schumacher sarà dal 2021 il prossimo pilota del Team Haas. L’annuncio vi è stato oggi e dunque un cognome piuttosto importante torna nel Circus.

Una bella pressione per Mick, consapevole di dover affrontare una situazione non facile per il suo rapporto di parentela diretto con il grande Michael. Tuttavia, il teutonico si è meritato con costanza e lavoro questa promozione nella massima categoria dell’automobilismo grazie ai suoi risultati. Attualmente Mick, impegnato nel campionato FIA di F2 con il Team Prema e facente parte della Ferrari Driver Academy, ha la possibilità di conquistare il successo finale, tenuto conto dei 14 punti di vantaggio a un weekend dal termine nei confronti del britannico Callum Ilott. Una stagione nella quale Schumi Jr. ha ottenuto 10 podi, aggiudicandosi due gare. Sarà un Team Haas molto giovane, considerando che Schumacher farà coppia con il russo Nikita Mazepin, anch’egli proveniente dalla “serie cadetta” e ben fornito in fatto di sponsor.

Loading...

Loading...

“Il campionato di F2 è stato spesso un banco di prova. Mick ha vinto gare, collezionato podi e si è particolarmente distinto in un contesto qualificato. Credo fermamente che si sia guadagnato l’opportunità di passare alla F1 in base alle sue prestazioni. Abbiamo un’opportunità davanti a noi, come squadra, per far crescere un nuovo pilota“, le parole del Team Principal Günther Steiner. La squadra americana concederà a Schumacher la possibilità di guidare nella FP1 del GP d’Abu Dhabi (ultimo round del campionato 2020), prima dei test che si effettueranno alcuni giorno dopo sempre sulla stessa pista.

Dopo aver vinto il titolo continentale in F3 nel 2018, ottenendo 8 successi, ed essere vicino al titolo in F2, Mick è pronto alla sfida: “La prospettiva di essere sulla griglia di F1 il prossimo anno mi rende incredibilmente felice e sono semplicemente senza parole. Vorrei ringraziare il team Haas F1, la Scuderia Ferrari e la Ferrari Driver Academy per avermi dato fiducia. Voglio anche riconoscere ed estendere il mio amore ai miei genitori. Ho sempre creduto che avrei realizzato il mio sogno. Un enorme ringraziamento va anche a tutti i fan del Motorsport che mi hanno supportato per tutta la mia carriera. Darò il massimo, come faccio sempre, e non vedo l’ora di intraprendere questo viaggio insieme ad Haas F1“.

Una dinastia quella degli Schumacher nel Circus, ricordando oltre al Kaiser anche lo zio di Mick (fratello di Michael) Ralf, con 180 gare e 6 vittorie dal 1997 al 2007.

Foto: LaPresse