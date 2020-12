F1, quanti soldi guadagna George Russell? Lo stipendio del sostituto di Hamilton in Mercedes: le cifre alla Williams

George Russell si appresta a fare il proprio esordio al volante della Mercedes. Il britannico sostituirà Lewis Hamilton in occasione del GP del Sakhir 2020, penultima tappa del Mondiale F1 che andrà in scena nel weekend sull’omonimo circuito in Bahrain. Il sette volte Campione del Mondo è risultato positivo al Covid-19 e dunque la scuderia anglo-tedesca si è trovata costretta ad assegnare il sedile più ambito a un pilota nell’orbita delle Frecce d’Argento. Il 22enne guida la Williams da un paio di stagioni, ma non ha ancora conquistato un punto in Formula 1: il suo miglior risultato nel 2019 è l’undicesimo posto nel GP di Germania, mentre nel 2020 è stato undicesimo nel GP di Toscana.

George Russell è sempre stato ritenuto un grande talento da parte di tutti gli addetti ai lavori, anche se non ha potuto mostrare molto perché ha a disposizione una monoposto oggettivamente lacunosa in termini tecnici. Ha più volte superato il primo taglio in qualifica, ma poi in gara non è mai riuscito a entrare nella top-10. Il vincitore del Campionato F2 nel 2018, già collaudatore per Mercedes in F1 nel 2017 e nel 2018, ha a questo punto una ghiotta occasione e cercherà anche di vincere la gara. Il confronto col compagno di squadra Valtteri Bottas si preannuncia particolarmente interessante, il suo obiettivo è ovviamente quello di battere il finlandese.

Loading...

Loading...

QUANTI SOLDI GUADAGNA GEORGE RUSSELL IN F1?

Ma quanti soldi guadagna George Russell? Non è ancora stato comunicato quale sarà il suo gettone per questa uscita con la Mercedes in Bahrain, ma il suo stipendio annuale percepito dalla Williams è noto: si parla di circa 200.000 euro, lo stipendio più basso del Circus insieme a quello del suo compagno di squadra Nicholas Latifi.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse